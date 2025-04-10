#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Экономика и бизнес

БРК представил разъяснения на сообщение Высшей аудиторской палаты

БРК представил разъяснения на сообщение ВАП, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 17:55 Фото: БРК
АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – банк, БРК) в связи с выпущенным Высшей аудиторской палатой (ВАП) пресс-релизом поясняет следующее.

Ставки, предоставляемые БРК в рамках программ, строго соответствуют параметрам финансово-экономических обоснований, утвержденных уполномоченными государственными органами.

Администраторами программ – отраслевыми министерствами устанавливаются предельные максимальные ставки вознаграждения. Расчет предельных максимальных ставок вознаграждения при формировании бюджетной заявки осуществляется исходя из доли привлекаемых рыночных и бюджетных заемных средств и средневзвешенного кредитного рейтинга.

Справочно: для определения ставки вознаграждения БРК использует международные подходы к управлению рисками, в том числе шкалу кредитных рейтингов, соответствующую системам ведущих мировых агентств: Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.

В связи с чем нарушения в отношении банка в части несоответствия ставок вознаграждения условиям государственных программ Высшей аудиторской палатой не выявлено.

Банк, как оператор государственных программ, на каждый 1 тенге из бюджета (0,15%) привлекает не менее 1 тенге из внебюджетных источников (более 16%) с внутреннего или международного рынков капитала. Так, по итогам 2024 года эта пропорция была существенно превышена: на 1 тенге бюджетных средств приходилось 3 тенге рыночных. Соответственно, по данным программам средняя стоимость фондирования для банка значительно выше привлекаемых средств из бюджета (5-6%).

При этом банк как государственный институт развития не ставит перед собой цель получения прибыли. Его деятельность основана на принципах платности, срочности и возвратности. Это значит, что каждый тенге, предоставляемый заемщику, должен быть возвращен в установленный срок с минимальной, но достаточной ставкой вознаграждения, покрывающей стоимость привлеченных средств и операционных расходов. Кроме того, банком осуществляется распределение чистой прибыли в виде выплаты дивидендов и налогов в республиканский бюджет ежегодно.

Вместе с тем по результатам проведенного аудита Высшей аудиторской палаты банком проведена работа по внесению изменений во внутренние документы БРК по унификации ставок вознаграждения.

Банк на постоянной основе продолжает работу по обеспечению прозрачности и транспарентности своей деятельности и открыт для конструктивного диалога с государственными органами, СМИ и обществом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Škoda представила в Казахстане кроссовер нового поколения Škoda Kodiaq
Экономика и бизнес
18:01, Сегодня
Škoda представила в Казахстане кроссовер нового поколения Škoda Kodiaq
Honor Magic 7 Pro: смартфон для тех, кто хочет больше
Экономика и бизнес
12:54, Сегодня
Honor Magic 7 Pro: смартфон для тех, кто хочет больше
Kaspi.kz повышает ставку по Kaspi депозиту и депозиту Kaspi Pay до 15%
Экономика и бизнес
11:16, Сегодня
Kaspi.kz повышает ставку по Kaspi депозиту и депозиту Kaspi Pay до 15%
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: