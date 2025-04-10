БРК представил разъяснения на сообщение Высшей аудиторской палаты
Ставки, предоставляемые БРК в рамках программ, строго соответствуют параметрам финансово-экономических обоснований, утвержденных уполномоченными государственными органами.
Администраторами программ – отраслевыми министерствами устанавливаются предельные максимальные ставки вознаграждения. Расчет предельных максимальных ставок вознаграждения при формировании бюджетной заявки осуществляется исходя из доли привлекаемых рыночных и бюджетных заемных средств и средневзвешенного кредитного рейтинга.
Справочно: для определения ставки вознаграждения БРК использует международные подходы к управлению рисками, в том числе шкалу кредитных рейтингов, соответствующую системам ведущих мировых агентств: Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.
В связи с чем нарушения в отношении банка в части несоответствия ставок вознаграждения условиям государственных программ Высшей аудиторской палатой не выявлено.
Банк, как оператор государственных программ, на каждый 1 тенге из бюджета (0,15%) привлекает не менее 1 тенге из внебюджетных источников (более 16%) с внутреннего или международного рынков капитала. Так, по итогам 2024 года эта пропорция была существенно превышена: на 1 тенге бюджетных средств приходилось 3 тенге рыночных. Соответственно, по данным программам средняя стоимость фондирования для банка значительно выше привлекаемых средств из бюджета (5-6%).
При этом банк как государственный институт развития не ставит перед собой цель получения прибыли. Его деятельность основана на принципах платности, срочности и возвратности. Это значит, что каждый тенге, предоставляемый заемщику, должен быть возвращен в установленный срок с минимальной, но достаточной ставкой вознаграждения, покрывающей стоимость привлеченных средств и операционных расходов. Кроме того, банком осуществляется распределение чистой прибыли в виде выплаты дивидендов и налогов в республиканский бюджет ежегодно.
Вместе с тем по результатам проведенного аудита Высшей аудиторской палаты банком проведена работа по внесению изменений во внутренние документы БРК по унификации ставок вознаграждения.
Банк на постоянной основе продолжает работу по обеспечению прозрачности и транспарентности своей деятельности и открыт для конструктивного диалога с государственными органами, СМИ и обществом.