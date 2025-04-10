БРК представил разъяснения на сообщение Высшей аудиторской палаты

АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – банк, БРК) в связи с выпущенным Высшей аудиторской палатой (ВАП) пресс-релизом поясняет следующее.

Ставки, предоставляемые БРК в рамках программ, строго соответствуют параметрам финансово-экономических обоснований, утвержденных уполномоченными государственными органами.

Администраторами программ – отраслевыми министерствами устанавливаются предельные максимальные ставки вознаграждения. Расчет предельных максимальных ставок вознаграждения при формировании бюджетной заявки осуществляется исходя из доли привлекаемых рыночных и бюджетных заемных средств и средневзвешенного кредитного рейтинга.

Справочно: для определения ставки вознаграждения БРК использует международные подходы к управлению рисками, в том числе шкалу кредитных рейтингов, соответствующую системам ведущих мировых агентств: Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch.

В связи с чем нарушения в отношении банка в части несоответствия ставок вознаграждения условиям государственных программ Высшей аудиторской палатой не выявлено.

Банк, как оператор государственных программ, на каждый 1 тенге из бюджета (0,15%) привлекает не менее 1 тенге из внебюджетных источников (более 16%) с внутреннего или международного рынков капитала. Так, по итогам 2024 года эта пропорция была существенно превышена: на 1 тенге бюджетных средств приходилось 3 тенге рыночных. Соответственно, по данным программам средняя стоимость фондирования для банка значительно выше привлекаемых средств из бюджета (5-6%).

При этом банк как государственный институт развития не ставит перед собой цель получения прибыли. Его деятельность основана на принципах платности, срочности и возвратности. Это значит, что каждый тенге, предоставляемый заемщику, должен быть возвращен в установленный срок с минимальной, но достаточной ставкой вознаграждения, покрывающей стоимость привлеченных средств и операционных расходов. Кроме того, банком осуществляется распределение чистой прибыли в виде выплаты дивидендов и налогов в республиканский бюджет ежегодно.

Вместе с тем по результатам проведенного аудита Высшей аудиторской палаты банком проведена работа по внесению изменений во внутренние документы БРК по унификации ставок вознаграждения.