В 2026 год с "чистого листа": хорошую новость объявили предпринимателям Казахстана
Так, в КГД заявили, что:
"Для снижения фискальной нагрузки во время адаптации к новому Налоговому кодексу принято решение смягчить налоговое администрирование для микро- и малого бизнеса. С 1 января 2026 года для такой категории бизнеса вводится послабление по отдельным вопросам налогового администрирования к периодам до 1 января 2026 года".
Вводимые меры поддержки:
1. Меньше налоговых проверок по налогам за прошлые годы:
- не будут проводиться камеральные проверки (автоматические проверки отчетности);
- не будут назначаться налоговые проверки по этим периодам.
Важно знать, что данные меры не распространяются на налоговую отчетность, представленную после 17 декабря 2025 года (то есть на дополнительные, очередные за 4 квартал и 2 полугодие 2025 года), на обязательства, связанные с нерезидентами, при наличии уголовных дел и требований органов прокураторы, на проверки по жалобам самого предпринимателя.
2. Прекращается обращение в суд по:
- подаче исков о признании сделок недействительными, заключенных между микро- и малым бизнесом до 2026 года;
- подаче исков о признании недействительной регистрации или перерегистрации бизнеса, проведенной до 2026 года.
3. Упрощенная ликвидация.
Для налогоплательщиков прекращение деятельности в упрощенном порядке (за налоговые периоды до 1 января 2026 года) будет проводиться без камерального контроля.
4. Списание пени и штрафов.
Если субъект микро- или малого бизнеса полностью погасит сумму основного долга по состоянию на 1 января 2026 года в период с 1 января по 31 марта 2026 года, то ему будут списаны:
- все пени, начисленные на эту задолженность;
- налоговые штрафы, числящиеся на 1 января 2026 года;
- пени и штрафы по налогам и платежам, по которым ранее были изменены сроки уплаты (в том числе в рамках процедур реабилитации и банкротства), при условии полного исполнения обязательств до 1 апреля 2026 года.
Важно знать, что списание касается только пеней и штрафов – основную сумму налога необходимо оплатить полностью.
5. Административная ответственность.
Микро- и малый бизнес не будет привлекаться к административной ответственности за нарушение обязательной постановки по НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, также за непредставление налоговой отчетности за налоговые периоды до 1 января 2026 года.
Предприниматели смогут спокойно вести бизнес без риска проверок за прошлые периоды, так как снизится административная и финансовая нагрузка и, как следствие, данная категория бизнеса сфокусируется на развитии, а не на налоговых спорах и смогут исправить текущие процессы, начав новый период "с чистого листа".
"В настоящее время правила ликвидации и прекращения деятельности без камерального контроля, а также списание пени и штрафов разрабатываются и будут размещены на портале открытые НПА. Главной целью данных мер является поддержка микро- и малого бизнеса, в период адаптации к проводимым реформам", – подчеркнули в КГД.
Ранее налоговики сделали важное заявление для предпринимателей, применяющих в 2025 году специальные налоговые режимы (СНР). Им дали срок до 1 марта 2026 года. А что именно они сделать до этой даты, можете узнать здесь.
Материал по теме
Отметим, что 5 декабря Касым-Жомарт Токаев поручил без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса.