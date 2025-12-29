В 2026 год с "чистого листа": хорошую новость объявили предпринимателям Казахстана

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня, 29 декабря 2025 года, объявили хорошую новость для предпринимателей. Из нее следует, что в следующем году снизится налоговая нагрузка на микро и малый бизнес, сообщает Zakon.kz.

Так, в КГД заявили, что:

"Для снижения фискальной нагрузки во время адаптации к новому Налоговому кодексу принято решение смягчить налоговое администрирование для микро- и малого бизнеса. С 1 января 2026 года для такой категории бизнеса вводится послабление по отдельным вопросам налогового администрирования к периодам до 1 января 2026 года".

Вводимые меры поддержки:

1. Меньше налоговых проверок по налогам за прошлые годы:

не будут проводиться камеральные проверки (автоматические проверки отчетности);

не будут назначаться налоговые проверки по этим периодам.

Важно знать, что данные меры не распространяются на налоговую отчетность, представленную после 17 декабря 2025 года (то есть на дополнительные, очередные за 4 квартал и 2 полугодие 2025 года), на обязательства, связанные с нерезидентами, при наличии уголовных дел и требований органов прокураторы, на проверки по жалобам самого предпринимателя.

2. Прекращается обращение в суд по:

подаче исков о признании сделок недействительными, заключенных между микро- и малым бизнесом до 2026 года;

подаче исков о признании недействительной регистрации или перерегистрации бизнеса, проведенной до 2026 года.

3. Упрощенная ликвидация.

Для налогоплательщиков прекращение деятельности в упрощенном порядке (за налоговые периоды до 1 января 2026 года) будет проводиться без камерального контроля.

4. Списание пени и штрафов.

Если субъект микро- или малого бизнеса полностью погасит сумму основного долга по состоянию на 1 января 2026 года в период с 1 января по 31 марта 2026 года, то ему будут списаны:

все пени, начисленные на эту задолженность;

налоговые штрафы, числящиеся на 1 января 2026 года;

пени и штрафы по налогам и платежам, по которым ранее были изменены сроки уплаты (в том числе в рамках процедур реабилитации и банкротства), при условии полного исполнения обязательств до 1 апреля 2026 года.

Важно знать, что списание касается только пеней и штрафов – основную сумму налога необходимо оплатить полностью.

5. Административная ответственность.

Микро- и малый бизнес не будет привлекаться к административной ответственности за нарушение обязательной постановки по НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, также за непредставление налоговой отчетности за налоговые периоды до 1 января 2026 года.

Предприниматели смогут спокойно вести бизнес без риска проверок за прошлые периоды, так как снизится административная и финансовая нагрузка и, как следствие, данная категория бизнеса сфокусируется на развитии, а не на налоговых спорах и смогут исправить текущие процессы, начав новый период "с чистого листа".

"В настоящее время правила ликвидации и прекращения деятельности без камерального контроля, а также списание пени и штрафов разрабатываются и будут размещены на портале открытые НПА. Главной целью данных мер является поддержка микро- и малого бизнеса, в период адаптации к проводимым реформам", – подчеркнули в КГД.

Ранее налоговики сделали важное заявление для предпринимателей, применяющих в 2025 году специальные налоговые режимы (СНР). Им дали срок до 1 марта 2026 года. А что именно они сделать до этой даты, можете узнать здесь.

Материал по теме Упрощенный налоговый режим: в Минфине рассказали, как и когда ИП смогут подать заявление

Отметим, что 5 декабря Касым-Жомарт Токаев поручил без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса.