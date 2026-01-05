Налоговый календарь: когда и какие налоги нужно уплатить в январе 2026 года
В январе 2026 года в связи с введением обновленного Налогового кодекса РК особое значение приобретают сроки представления налоговой отчетности и уплаты обязательных платежей за декабрь 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы назвали ключевые даты по налоговым отчетностям и платежам.
Так, необходимо представить налоговые отчетности
по 15 января:
- Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за ноябрь 2025 года.
по 20 января:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2025 года.
Кроме того, нужно уплатить:
по 5 января включительно:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за декабрь 2025 года.
по 20 января:
- НДС в ЕАЭС за декабрь 2025 года;
- Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за декабрь 2025 года.
по 26 января:
- КПН, авансовые платежи за январь 2026 года;
- КПН, ИПН у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов, выплаченных в декабре 2025 года;
- ИПН у источника выплаты с доходов иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК, юридическим лицом-нерезидентом, иностранного персонала, выплаченных в декабре 2025 года;
- ИПН по СНР с использованием специального мобильного приложения, за декабрь 2025 года;
- Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы;
- Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за декабрь 2025 года.
