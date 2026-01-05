#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Финансы

Налоговый календарь: когда и какие налоги нужно уплатить в январе 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 10:14 Фото: pexels
В январе 2026 года в связи с введением обновленного Налогового кодекса РК особое значение приобретают сроки представления налоговой отчетности и уплаты обязательных платежей за декабрь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы назвали ключевые даты по налоговым отчетностям и платежам.

Так, необходимо представить налоговые отчетности

по 15 января:

  • Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за ноябрь 2025 года.

по 20 января:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2025 года.

Кроме того, нужно уплатить:

по 5 января включительно:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за декабрь 2025 года.

по 20 января:

  • НДС в ЕАЭС за декабрь 2025 года;
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за декабрь 2025 года.

по 26 января:

  • КПН, авансовые платежи за январь 2026 года;
  • КПН, ИПН у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов, выплаченных в декабре 2025 года;
  • ИПН у источника выплаты с доходов иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК, юридическим лицом-нерезидентом, иностранного персонала, выплаченных в декабре 2025 года;
  • ИПН по СНР с использованием специального мобильного приложения, за декабрь 2025 года;
  • Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы;
  • Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за декабрь 2025 года.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Налоговый календарь: какие налоги и платежи необходимо уплатить в октябре
09:50, 01 октября 2025
Налоговый календарь: какие налоги и платежи необходимо уплатить в октябре
Какие налоги и когда нужно уплатить в июле 2025 года
13:55, 02 июля 2025
Какие налоги и когда нужно уплатить в июле 2025 года
Срок представления налоговой отчетности и уплаты платежей истекает 20 января
11:47, 17 января 2025
Срок представления налоговой отчетности и уплаты платежей истекает 20 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: