Налоговый календарь: когда и какие налоги нужно уплатить в январе 2026 года

Фото: pexels

В январе 2026 года в связи с введением обновленного Налогового кодекса РК особое значение приобретают сроки представления налоговой отчетности и уплаты обязательных платежей за декабрь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы назвали ключевые даты по налоговым отчетностям и платежам. Так, необходимо представить налоговые отчетности по 15 января: Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за ноябрь 2025 года. по 20 января: Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за декабрь 2025 года. Кроме того, нужно уплатить: по 5 января включительно: ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за декабрь 2025 года. по 20 января: НДС в ЕАЭС за декабрь 2025 года;

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за декабрь 2025 года. по 26 января: КПН, авансовые платежи за январь 2026 года;

КПН, ИПН у источника выплаты с доходов резидентов и нерезидентов, выплаченных в декабре 2025 года;

ИПН у источника выплаты с доходов иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК, юридическим лицом-нерезидентом, иностранного персонала, выплаченных в декабре 2025 года;

ИПН по СНР с использованием специального мобильного приложения, за декабрь 2025 года;

Текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы;

Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за декабрь 2025 года.

