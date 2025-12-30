#Казахстан в сравнении
Финансы

Центр тяжести Евразии: как Казахстан стал главным магнитом для инвестиций в огромном регионе

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:19 Фото: Zakon.kz
Пока глобальные рынки демонстрируют осторожность, экономика Казахстана совершила рывок. Согласно свежему докладу ЭСКАТО ООН, страна стала абсолютным лидером по привлечению инвестиций в новые проекты в регионе Северной и Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Опубликованный доклад ЭСКАТО "Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2025/2026" зафиксировал важный тренд: на фоне общей нестабильности инвесторы сделали ставку на предсказуемость и потенциал Казахстана.

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – это региональный инструмент развития ООН, обслуживающий 53 государства-члена. Она была организована в 1947 году и является наиболее всеобъемлющей межправительственной платформой в регионе для решения вопросов экономического роста и устойчивого развития (Прим. ред.)

Эффект масштаба

Итоги 2025 года выглядят для Астаны впечатляюще. Объем вложений в строительство новых предприятий и запуск проектов с нуля составил рекордные 19 млрд долларов.

Ключевые показатели успеха:

  • Рост в 3,5 раза: приток капитала увеличился на 266% по сравнению с предыдущим годом.
  • Абсолютное доминирование: на Казахстан пришлось 89% всех внутрирегиональных инвестиций в Северной и Центральной Азии.

Фактически страна стала локомотивом, который обеспечил рост всему субрегиону. В то время как во всем Азиатско-Тихоокеанском пространстве наблюдался спад инвестиционной активности, регион Северной и Центральной Азии оказался единственным, показавшим рост, – и этот результат был достигнут преимущественно за счет казахстанских проектов.

Фото: Zakon.kz

Куда уходят миллиарды

Доклад ЭСКАТО отмечает качественную трансформацию: структура вложений в Казахстане меняется. Если раньше основной интерес инвесторов был сосредоточен в добывающем секторе, то в 2025 году акценты сместились в сторону высокотехнологичных производств.

Согласно данным ЭСКАТО, ключевыми точками роста стали:

  1. Зеленая энергетика. Масштабные инициативы в сфере возобновляемых источников и водородной экономики.
  2. Промышленная переработка. Создание заводов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, включая металлургию нового поколения.
  3. Международные цепочки поставок. Проекты, ориентированные на экспорт и интеграцию в глобальные логистические маршруты.
"На фоне глобальной неопределенности инвесторы стали более взвешенно подходить к решениям, уделяя особое внимание долгосрочной стабильности и качеству институциональной среды. Казахстан продолжает укреплять позиции одного из ключевых хабов Евразии".Эксперты ЭСКАТО

Резюме для международного бизнеса

Для глобальных игроков отчет ЭСКАТО – это четкий сигнал того, что Казахстан перестал восприниматься лишь как ресурсная база и превратился в полноценную индустриальную площадку. С учетом того, что страна аккумулирует почти 90% региональных инвестиций, конкуренция за участие в наиболее перспективных проектах будет только расти.

Справка Zakon.kz. В системе классификации ООН (которую использует ЭСКАТО) под регионом Северная и Центральная Азия понимается конкретная группа стран. Это не столько географическое, сколько административно-статистическое деление организации.

Согласно стандартам ООН, в этот субрегион входят:

  • Казахстан;
  • Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан;
  • Российская Федерация;
  • Армения, Азербайджан, Грузия.

Почему Казахстан называют лидером именно здесь?

Когда ЭСКАТО говорит о лидерстве Казахстана в 2025 году, они имеют в виду, что на фоне всех вышеперечисленных стран (включая таких крупных игроков, как Россия или Узбекистан) Казахстан стал главным направлением для нового иностранного капитала.

Основные причины такой классификации:

  1. Статистическое удобство: ООН объединяет страны с общим историческим и экономическим прошлым в одну группу для анализа торговых коридоров.
  2. Транзитный потенциал: Северная Азия в данном контексте рассматривается как единый сухопутный мост между Европой и Восточной Азией (Китаем).

Таким образом, "Северная Азия" в отчете – это прежде всего Россия, которая вместе с центральноазиатскими республиками и странами Кавказа формирует этот инвестиционный пояс. То, что Казахстан забрал 89% всех вложений в этом огромном макрорегионе, подчеркивает масштаб его успеха в 2025 году.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
