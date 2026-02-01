"Когда в центре Конституции стоит человек, это задает вектор всему региону" – эксперт

Проект новой Конституции Казахстана обсуждается не только внутри страны, но и в экспертном сообществе региона, сообщает Zakon.kz.

О том, как эти изменения выглядят в контексте Центральной Азии, насколько они отвечают вызовам времени и какую роль в этом процессе играет президент Касым-Жомарт Токаев, корреспондент поговорил с дипломатом и экспертом по международным отношениям из Кыргызстана Байкадамом Курамаевым.

– Проект новой Конституции Казахстана выносит права и свободы человека в приоритет уже в преамбуле. Как вы оцениваете этот шаг с точки зрения регионального контекста и общих тенденций в Центральной Азии?

– Включение прав и свобод человека в качестве приоритета уже в преамбуле новой Конституции Казахстана говорит о серьезном движении страны в сторону полноценного демократического развития. Здесь человек – гражданин Республики Казахстан – ставится во главу угла. Это важный и показательный шаг.

Фактически крупнейшее государство Центральной Азии демонстрирует свое фундаментальное стремление к повышению качества жизни граждан. Тем самым Казахстан задает вектор развития и для своих братских соседей по региону, показывая, что устойчивость государства начинается с уважения к человеку.

– Суверенитет, независимость и территориальная целостность закреплены в проекте как неизменные ценности. Как вы оцениваете этот сигнал на фоне нынешних геополитических процессов?

– Казахстан состоялся как государство и выступает полноценным участником международного сообщества.

В условиях современной политической турбулентности, когда нормы международного права подвергаются серьезным испытаниям, четкое и недвусмысленное закрепление этих принципов в Конституции имеет особое значение. Это не просто юридическая формула, а политический и психологический сигнал. Такое положение укрепляет уверенность граждан в будущем своей страны, создает ощущение защищенности и задает прочную основу для дальнейшего развития и процветания Казахстана.

– Впервые в Конституции закрепляются принципы справедливости, закона и порядка, а также бережного отношения к природе. Для чего это сделано?

– Безусловно, принципы справедливости, законности и порядка – это прямой запрос общества, которое находится в процессе зрелого становления и ожидает не деклараций, а реальных правил игры. Что касается экологии, то бережное отношение к природе тоже не является абстрактной темой. Природные ресурсы долгое время использовались не всегда рационально и не всегда с учетом сохранения биоразнообразия. Сегодня общество все громче заявляет о необходимости защиты окружающей среды. Фиксация этих принципов в Конституции – это требование народа сохранить свои природные богатства и передать их будущим поколениям в ответственном состоянии.

– Проект делает особый акцент на человеческий капитал – образование, науку, культуру и инновации. Это переход к долгосрочной модели развития?

– Очень отрадно, что Кыргызстан и Казахстан остаются братскими странами не только по языку, истории и культуре, но и по ценностям. В обоих случаях в центре внимания – человек. Человеческий капитал сегодня – ключевой ресурс развития, особенно в эпоху стремительного роста искусственного интеллекта и технологий.

Инвестиции в образование, науку и культуру дают Казахстану шанс не просто развиваться, а выйти в число по-настоящему развитых государств. Основа любого успешного общества – это компетентный, образованный и культурный человек. Такие сигналы воспринимаются позитивно всеми соседями и партнерами страны.

– Введение новых институтов – однопалатного парламента-Курултая, Қазақстанның Халық Кеңесі и института вице-президента – меняет архитектуру власти. Как вы оцениваете эти изменения?

– Введение новых институтов действительно формирует новую архитектуру государственного управления, которая будет отличаться от моделей, существующих в других странах Центральной Азии. Давать однозначную оценку на этом этапе сложно. Эффективность таких изменений покажет время, а также то, насколько сбалансированно будут взаимодействовать ветви власти и насколько они будут привержены новой структуре. При этом однопалатный Парламент, безусловно, способен сократить бюрократию и ускорить процесс принятия политических решений. В условиях быстро меняющегося мира это может стать важным преимуществом.

– Проект Конституции вынесен на общественное обсуждение, а окончательное решение будет принято на референдуме. Для чего это делается?

– Общественное обсуждение и вынесение ключевых решений на референдум демонстрируют приверженность принципу народовластия. Это пример того, как власть признает: стратегические национальные вопросы должны решаться самим народом. В таком формате легитимность новых правил будет максимальной. Когда граждане непосредственно участвуют в принятии Основного закона, формируется более высокий уровень доверия между государством и обществом.

– Многие эксперты отмечают личную роль президента Касым-Жомарта Токаева в продвижении реформ в Казахстане. Как вы оцениваете его вклад?

– Очевидно, что системные изменения и курс на выстраивание доверия между государством и обществом во многом связаны с личной позицией Касым-Жомарта Токаева. Это проистекает из его многолетнего опыта нахождения во власти, глубокого понимания международных процессов и, что важно, из реакции на реальные запросы, которые высказывает общество. В этом смысле его стиль управления действительно формирует новый вектор развития Казахстана.

Масштабные преобразования сегодня нужны Казахстану прежде всего для того, чтобы страна могла не просто развиваться, а выживать и расти в условиях нарастающих политических и экономических кризисов в мировом сообществе. Эти изменения продиктованы не абстрактными идеями, а реальными национальными интересами и пониманием того, в каком направлении должен двигаться Казахстан в долгосрочной перспективе. Любой глава государства, который действительно думает о своем народе, обязан предлагать пути и решения, способствующие росту благосостояния граждан, повышению уровня доходов и формированию правильного вектора развития страны. В этом смысле предлагаемые реформы выглядят как стремление заранее подготовить государство к возможным вызовам, а не реагировать на них постфактум.

Я убежден, что президент Касым-Жомарт Токаев – это лидер, который не работает на себя или на сиюминутные политические дивиденды. Его подход показывает стремление оставить после себя устойчивое государство и быть в истории Казахстана не просто руководителем, а честным и надежным лидером своей страны, действующим в интересах народа.

31 января 2025 года был опубликован проект новой Конституции Казахстана. В новом Основном законе РК может появиться понятие "Великая степь".

Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.