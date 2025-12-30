Защита депозитов в 2026 году глазами вкладчика

В КФГД предоставили ответы на блицопрос.

Вопросы сохранности денег в банках всегда актуальны. Как и кем защищены депозиты сегодня, что улучшится, когда начнет действовать новый закон о банках, и работают ли мировые стандарты в нашей стране? Казахстанский фонд гарантирования депозитов дал ответы на 5 блиц-вопросов редакции – как оставаться уверенными в сохранности сбережений в 2026 году.

1. В Казахстане меняют закон о банках. Что будет с гарантией по депозитам?

– По новому закону банки продолжат участвовать в системе защиты сбережений физлиц. Это базовый принцип: если банк принимает депозиты – он уже вступил в систему. Исключение – исламские банки.

Поэтому за вкладчиками остается право на защиту сбережений.

2. У одного человека могут быть открыты вклады и карточки в разных банках. От чего будет зависеть гарантия?

– Гарантия КФГД не зависит от банка, его "стажа" участия в системе или от уплаченных им взносов. Мы гарантируем возврат одинаковых сумм для всех вкладчиков – физлиц и ИП.

Суммы гарантии зависят только от вида и валюты депозита, счета или карточки.

3. А напомните вкладчикам, какие суммы защищены.

– Мы напоминаем о них всегда. На одного вкладчика в одном казахстанском банке это:

по сберегательным вкладам в тенге – максимум 20 миллионов тенге;

по гибким или несрочным депозитам, срочным вкладам, а также по карточкам и счетам в тенге – максимум 10 миллионов тенге;

по любым вкладам, карточкам и счетам в иностранной валюте – максимум 5 миллионов тенге в эквиваленте.

4. Где искать точную информацию – выберите только один источник.

– Маркетинговые названия депозитов действительно могут не отражать их реальный вид, а значит, и сумму гарантии. Поэтому рекомендуем договор банковского вклада или счета: с 2023 года на первой странице указывают ключевые условия в табличной форме и крупным шрифтом, в том числе сумму гарантии.

5. Как защитить накопления в 2026 году – ваш главный совет. Особенно если сбережения превышают гарантируемый максимум.

– Если сегодня в фокусе вопросов сохранность, то главная рекомендация – знайте максимальные гарантируемые суммы в одном банке и активно управляйте сбережениями, размещая в разных банках сбережения сверх максимальных гарантируемых сумм.

Если сбережения в одном банке, важно знать, как рассчитать совокупную сумму гарантии. Если предпочитаете комбинировать виды вкладов и валюты – обращайтесь в КФГД по короткому номеру 1460 для консультации.

6. А почему нельзя просто защищать депозиты физлиц на полную сумму?

– Даже в международной практике это большая редкость. По международным стандартам, гарантия должна быть ограниченной, но при этом обеспечивать полную защиту абсолютного большинства депозитов. Например, в США и странах ЕС гарантии, соответственно, FDIC и DGS ограничены. В Казахстане так же – при текущих суммах гарантии 99,8% депозитных счетов – под полной защитой, то есть не превышают максимальных гарантируемых сумм.

КФГД активно следит за мировыми тенденциями и применяет их в Казахстане. Например, сроки подготовки к выплатам по Tengri Bank, AsiaCreditBank и Capital Bank Kazakhstan, которые были лишены лицензий в 2020-2021 годах, приблизились к мировым стандартам и сократились до 6-8 рабочих дней.

Эксперты КФГД участвуют в разработке мировых стандартов на площадке Международной ассоциации систем гарантирования депозитов, IADI. В уходящем году ассоциация обновила ключевые принципы оценки эффективности для СГД по всему миру. Новый документ учитывает крупные банковские кризисы последних лет, например, в Silicon Valley Bank и Signature Bank. Они также ставят перед "страховщиками депозитов" задачи в условиях цифровой трансформации и ускорения финансовых услуг, рисков нового времени и усложнения контуров финансовой стабильности.

Председатель КФГД Адиль Утембаев принимал участие в разработке новой версии IADI Core Principles в качестве члена Исполнительного совета IADI. В ассоциации в данный момент участвуют 107 организаций гарантирования депозитов по всему миру, и только 25 из них представлены в совете. В ноябре 2025 года ассоциация продлила участие главы КФГД в своем высшем органе еще на 3 года.