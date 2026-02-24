Евро или доллар: в какой валюте выгоднее хранить деньги в 2026 году

Казахстанские инвесторы в затруднении. Евро за год заметно подорожал к тенге, доллар, наоборот, немного подешевел. При этом в мире доллар сейчас выглядит сильнее, а евро – слабее. В какой же валюте хранить деньги в 2026 году? Ответ на этот вопрос – в материале Zakon.kz.

Евро в конце февраля оказался вблизи минимальных значений за месяц. Усиление геополитической напряженности вокруг Ирана и рост цен на нефть поддержали доллар, который традиционно воспринимается рынками как "тихая гавань", сообщает Bloomberg.

Кутерьма вокруг Персидского залива

За неделю единая европейская валюта потеряла около 0,8% – это худшая динамика за три месяца. На момент создания публикации на межбанковском рынке Forex евро торгуется в районе 1,1765 доллара. Снижение совпало с ростом нефтяных котировок до шестимесячных максимумов и активизацией давления США на Иран в рамках переговоров по ядерной программе.

Ситуацию усугубляют сообщения о масштабном наращивании американских военных сил в регионе – крупнейшем со времен 2003 года. Для валютного рынка это означает рост спроса на доллар как защитный актив.

Валютный стратег ING Bank NV Франческо Пезоле считает, что евро остается переоцененным, поскольку геополитические риски пока не полностью заложены в котировки. По его оценке, в случае серьезной эскалации пара евро/доллар может опуститься к уровню 1,16. Трейдеры в таких условиях все чаще ориентируются не на агрессивные покупки, а на защиту портфелей от краткосрочного ослабления евро.

Дополнительную поддержку доллару оказывают и внутренние факторы США. Американская валюта растет к основным мировым валютам на фоне введения новых импортных тарифов администрацией президента Дональда Трампа. С 24 февраля вступила в силу десятипроцентная пошлина на все товары иностранного производства, ввозимые в США. Мера рассчитана на 150 дней, однако Белый дом уже готовит указ о возможном повышении ставки до 15%.

Почему тактически доллар сильнее, а стратегически – шанс у евро

Несмотря на текущую кажущуюся слабость евро, большинство крупных банков сохраняют умеренно позитивный взгляд на перспективы европейской валюты в 2026 году.

Среди аргументов – ожидаемое снижение ставок Федеральной резервной системой США, восстановление экономической активности в еврозоне и возможное смягчение геополитических рисков в Европе.

Прогнозы ведущих банков сходятся в том, что к концу 2026 года пара EUR/USD может находиться в диапазоне 1,20-1,30:

Deutsche Bank – около 1,25

Danske Bank – 1,22

UBS – около 1,20

Berenberg – до 1,30 по паритету покупательной способности

Nordea – 1,24

MUFG – 1,24

В Bank of America отмечают, что основной тренд на ослабление доллара может сформироваться после первого квартала 2026 года. Катализаторами станут снижение процентных ставок в США, стимулирующие меры в Китае и изменения фискальной политики Германии. Дополнительный фактор – ожидания, что Европейский центральный банк в ближайшие 18 месяцев скорее дважды снизит ставку, чем будет ее повышать, что сделает динамику более предсказуемой для рынков. BofA прогнозирует паритет евро к доллару на уровне 1,22.

Фото: Zakon.kz

Что это значит для инвесторов из Казахстана

Для казахстанцев важен не только курс евро к доллару, но и динамика евро и доллара к тенге.

За год евро подорожал с 525 до 586 тенге. Это рост примерно на 11,6%. Доллар за тот же период, наоборот, снизился на 1%: с 502,47 тенге 24 февраля 2025 года до 497,33 тенге сегодня.

Иными словами, владелец сбережений в евро за год сохранил покупательную способность лучше, чем владелец сбережений в долларах, если считать в тенге.

Из этого следует несколько практических выводов:

Во-первых, хранение накоплений только в одной валюте повышает риск. Диверсификация между тенге, долларом и евро снижает зависимость от колебаний любой одной валюты. Во-вторых, текущая слабость евро к доллару может рассматриваться как окно для постепенного входа в европейскую валюту небольшими суммами, без попыток угадать точное дно. В-третьих, краткосрочные колебания во многом определяются геополитикой, но среднесрочные прогнозы крупных банков указывают на потенциал умеренного укрепления евро в горизонте 1-2 лет.

Для частного инвестора это означает, что евро остается не инструментом быстрой спекуляции, а элементом валютной подушки и защиты от инфляции. Рынок сейчас живет в режиме неопределенности. Но именно в такие периоды дисциплина, диверсификация и горизонт планирования оказываются важнее, чем попытки угадать следующий скачок курса.

Ранее мы рассказали, почему слабеет индекс доллара и как это отразится на тенге.