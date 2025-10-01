Налоговый календарь: какие налоги и платежи необходимо уплатить в октябре

В октябре 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности, уплаты налогов и обязательных платежей, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов Алматы напоминает о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе уплаты налога на имущество за 2024 год.

В частности, до 15 октября необходимо представить:

Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за август.

до 20 октября:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь.

Кроме того, нужно уплатить по 1 октября:

Налог на имущество физических лиц за 2024 год.

до 20 октября:

НДС в ЕАЭС за сентябрь 2025 года;

акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за сентябрь 2025 года.

до 28 октября: