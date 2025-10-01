#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Финансы

Налоговый календарь: какие налоги и платежи необходимо уплатить в октябре

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 09:50 Фото: freepik
В октябре 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности, уплаты налогов и обязательных платежей, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов Алматы напоминает о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе уплаты налога на имущество за 2024 год.

В частности, до 15 октября необходимо представить:

  • Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за август.

до 20 октября:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь.

Кроме того, нужно уплатить по 1 октября:

  • Налог на имущество физических лиц за 2024 год.

до 20 октября:

  • НДС в ЕАЭС за сентябрь 2025 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за сентябрь 2025 года.

до 28 октября:

  • КПН, авансовые платежи за октябрь;
  • КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в сентябре;
  • КПН, ИПН с доходов, выплаченных в сентябре;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за сентябрь;
  • текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы;
  • социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за сентябрь.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября
10:10, 23 сентября 2025
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября
Важно: какие налоги и платежи нужно оплатить в сентябре 2025 года
11:21, 03 сентября 2025
Важно: какие налоги и платежи нужно оплатить в сентябре 2025 года
25 августа – последний день уплаты налогов и платежей
09:45, 25 августа 2025
25 августа – последний день уплаты налогов и платежей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: