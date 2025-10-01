Налоговый календарь: какие налоги и платежи необходимо уплатить в октябре
В октябре 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности, уплаты налогов и обязательных платежей, сообщает Zakon.kz.
Департамент государственных доходов Алматы напоминает о необходимости своевременного исполнения налоговых обязательств, в том числе уплаты налога на имущество за 2024 год.
В частности, до 15 октября необходимо представить:
- Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за август.
до 20 октября:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь.
Кроме того, нужно уплатить по 1 октября:
- Налог на имущество физических лиц за 2024 год.
до 20 октября:
- НДС в ЕАЭС за сентябрь 2025 года;
- акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за сентябрь 2025 года.
до 28 октября:
- КПН, авансовые платежи за октябрь;
- КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в сентябре;
- КПН, ИПН с доходов, выплаченных в сентябре;
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за сентябрь;
- текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи, за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы;
- социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за сентябрь.
