Какие налоги и когда нужно уплатить в июле 2025 года
Фото: freepik
В июле 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности и уплаты обязательных платежей. В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили о платежах и сроках, сообщает Zakon.kz.
Налоговые отчетности
До 8 июля необходимо сдать:
- Форма 701.00 – расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства юридических лиц на 2025 год.
До 15 июля:
- Формы 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за май 2025 года.
До 21 июля:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2025 года.
Необходимо уплатить:
До 8 июля:
- Налог на транспортные средства юридических лиц, текущий платеж за 2025 год.
До 21 июля:
- НДС в ЕАЭС за июнь 2025 года.
- Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июнь 2025 года.
До 25 июля:
- КПН, авансовые платежи за июль 2025 года.
- КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты, с доходов, выплаченных в июне 2025 года.
- ИПН с доходов, выплаченных в июне 2025 года.
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за июнь 2025 года.
- Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы.
- Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июнь 2025 года.
С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript