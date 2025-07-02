Какие налоги и когда нужно уплатить в июле 2025 года

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В июле 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности и уплаты обязательных платежей. В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили о платежах и сроках, сообщает Zakon.kz.

Налоговые отчетности До 8 июля необходимо сдать: Форма 701.00 – расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства юридических лиц на 2025 год. До 15 июля: Формы 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за май 2025 года. До 21 июля: Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2025 года. Необходимо уплатить: До 8 июля: Налог на транспортные средства юридических лиц, текущий платеж за 2025 год. До 21 июля: НДС в ЕАЭС за июнь 2025 года.

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июнь 2025 года. До 25 июля: КПН, авансовые платежи за июль 2025 года.

КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты, с доходов, выплаченных в июне 2025 года.

ИПН с доходов, выплаченных в июне 2025 года.

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за июнь 2025 года.

Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы.

Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июнь 2025 года. С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.



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