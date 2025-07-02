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Финансы

Какие налоги и когда нужно уплатить в июле 2025 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 13:55 Фото: freepik
В июле 2025 года предусмотрены важные сроки сдачи налоговой отчетности и уплаты обязательных платежей. В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили о платежах и сроках, сообщает Zakon.kz.

Налоговые отчетности

До 8 июля необходимо сдать:

  • Форма 701.00 – расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства юридических лиц на 2025 год.

До 15 июля:

  • Формы 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за май 2025 года.

До 21 июля:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2025 года.

Необходимо уплатить:

До 8 июля:

  • Налог на транспортные средства юридических лиц, текущий платеж за 2025 год.

До 21 июля:

  • НДС в ЕАЭС за июнь 2025 года.
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июнь 2025 года.

До 25 июля:

  • КПН, авансовые платежи за июль 2025 года.
  • КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты, с доходов, выплаченных в июне 2025 года.
  • ИПН с доходов, выплаченных в июне 2025 года.
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за июнь 2025 года.
  • Текущие платежи по плате за пользование земельными участками, за использование радиочастотного спектра, за размещение наружной (визуальной) рекламы.
  • Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июнь 2025 года.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте Департамента и на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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