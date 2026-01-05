На 5,5 тенге вырос курс доллара на торгах 5 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,26 тенге, поднявшись сразу на 5,53 тенге.
Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,17 тенге (+1,05).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,4-516,5 тенге, евро – по 596,3-603,2 тенге, рубли – по 6,16-6,37.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 января.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,36 доллара, составила 60,39 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,43 доллара США – до 56,89 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 505,53 тенге, евро – 593,44 тенге, рубля – 6,34 тенге.
