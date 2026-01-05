На 5,5 тенге вырос курс доллара на торгах 5 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,26 тенге, поднявшись сразу на 5,53 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,17 тенге (+1,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,4-516,5 тенге, евро – по 596,3-603,2 тенге, рубли – по 6,16-6,37.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 января.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,36 доллара, составила 60,39 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,43 доллара США – до 56,89 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 505,53 тенге, евро – 593,44 тенге, рубля – 6,34 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 января, можно здесь.