Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 января

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 января 2026 года (на 11:12).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 505,53 тенге, евро – 593,44 тенге, рубля – 6,34 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,09 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,2 тенге, продажи – 514,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 594,5 тенге, продажи – 601,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,15 тенге, продажи – 6,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,3 тенге, продажи – 513,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,4 тенге, продажи – 604,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,37. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

