Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 505,53 тенге, евро – 593,44 тенге, рубля – 6,34 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 593 тенге, продажи – 603 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,09 тенге, продажи – 6,50 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,2 тенге, продажи – 514,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 594,5 тенге, продажи – 601,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,15 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511,3 тенге, продажи – 513,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,4 тенге, продажи – 604,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,37.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.