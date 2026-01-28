Курс доллара еще вырос на торгах 28 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,90 тенге, поднявшись еще на 1,34 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,61 тенге (+0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,66 тенге (+0,45).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,9-505,2 тенге, евро – по 601,3-606,4 тенге, рубли – по 6,49-6,60.
Мировые цены на нефть расту на торгах 28 января.
Цены на нефть марки Brent превысили $68 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года, поднявшись на 0,65%.
Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,66%, до $62,80 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,27 тенге, евро – 597,15 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 января, можно здесь.