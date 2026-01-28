Курс доллара еще вырос на торгах 28 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,90 тенге, поднявшись еще на 1,34 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,61 тенге (+0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,66 тенге (+0,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,9-505,2 тенге, евро – по 601,3-606,4 тенге, рубли – по 6,49-6,60.

Мировые цены на нефть расту на торгах 28 января.

Цены на нефть марки Brent превысили $68 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года, поднявшись на 0,65%.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,66%, до $62,80 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,27 тенге, евро – 597,15 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 января, можно здесь.