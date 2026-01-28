#Казахстан в сравнении
Финансы

Курс доллара еще вырос на торгах 28 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,90 тенге, поднявшись еще на 1,34 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,61 тенге (+0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,66 тенге (+0,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,9-505,2 тенге, евро – по 601,3-606,4 тенге, рубли – по 6,49-6,60.

Мировые цены на нефть расту на торгах 28 января.

Цены на нефть марки Brent превысили $68 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года, поднявшись на 0,65%.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,66%, до $62,80 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,27 тенге, евро – 597,15 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
