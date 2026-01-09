#Казахстан в сравнении
Финансы

Почему официальная инфляция не отражает реальный рост цен в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 10:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Инфляция в Казахстане давно стала одной из ключевых макроэкономических тем – и не только для экономистов, но и для обычных домохозяйств. Однако за официальными показателями часто теряется более глубокая картина роста цен, сообщает Zakon.kz.

Один из способов отчетливее понять ценовую динамику – посмотреть на медианную инфляцию.

По расчетам ассоциации QAMS (некоммерческая организация "Казахстанская Ассоциация Миноритарных Акционеров"), медианная инфляция в Казахстане за 2000–2025 годы составила около 7,75% в год, тогда как средняя арифметическая – примерно 8,4%.

Разница между этими показателями принципиальна и далеко не случайна.

Почему медиана ниже средней?

Медианная инфляция – это значение, которое находится ровно посередине временного ряда. Проще говоря, в половине лет инфляция была ниже этого уровня, а в половине – выше. Такой показатель менее чувствителен к резким скачкам цен.

Средняя арифметическая, напротив, сильно реагирует на экстремальные значения. В казахстанской статистике за последние 25 лет таких эпизодов было как минимум два.

Первый – 2015 год, когда произошла резкая девальвация тенге и переход к свободному курсообразованию. Второй – 2022 год, ознаменованный конфликтом в Украине, санкционным давлением, разрывом логистических цепочек и масштабным импортом инфляции.

Именно эти пики "подтянули" среднюю инфляцию вверх, тогда как медиана осталась ближе к тому уровню, который можно считать типичным для длинного периода.

Иными словами, медианная инфляция лучше отражает "обычное" состояние экономики, а средняя – учитывает весь масштаб ценовых шоков.

Что считается нормой для Казахстана?

Данные за 2000–2025 годы показывают, что диапазон 7,5–8,5% годовых можно считать условно нормальным уровнем инфляции для сырьевой экономики Казахстана на длинной дистанции.

На этом фоне инфляция по итогам 2025 года в 12,3% явно выходит за рамки привычной траектории. Для сравнения: в 2024 году рост цен составлял 8,6%, в 2023 году – 9,8%. Последний раз двузначные темпы инфляции фиксировались в 2022 году – на уровне 20,3%.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в декабре 2025 года потребительские товары и услуги подорожали на 12,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Наибольший вклад в рост цен внесли продовольственные товары – плюс 13,5% год к году. Их вклад в общую инфляцию составил 5,4 процентного пункта. Причем почти половина этого эффекта – 2,5 п.п. – пришлась только на мясо и мясопродукты, подорожавшие за год на 22,6%.

Фото: Zakon.kz

Месячная динамика и скрытое ускорение

Если посмотреть на 2025 год в разрезе месяцев, картина выглядит не менее показательно. Пик месячной инфляции пришелся на февраль – 1,5%, март – 1,3% и апрель – 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в октябре – 0,5%.

Медианная месячная инфляция за 2025 год составила около 0,95%, что в годовом выражении эквивалентно примерно 11,4%. Это заметно выше медианной годовой инфляции за весь период 2000–2025 годов (11,4% против 7,75%).

Именно здесь хорошо видно, как текущая динамика выходит за рамки долгосрочной нормы, даже если отдельные месяцы выглядят относительно спокойными.

Фото: Zakon.kz

Почему официальная инфляция и медианная – это не одно и то же

Официальная инфляция БНС почти всегда выше медианной, потому что они измеряют разные вещи. Показатель БНС фиксирует рост цен за последние 12 месяцев и резко реагирует на текущее ценовое давление. Медианная инфляция QAMS отражает типичный уровень инфляции за 25 лет и сглаживает краткосрочные шоки.

Когда экономика входит в фазу ускорения цен, как в 2025 году, годовая официальная инфляция поднимается выше своей долгосрочной нормы, тогда как медианная остается около исторического уровня. Это не расхождение в данных, а разница в масштабе измерения – "сейчас" против "длинной дистанции".

Выводы для инвесторов

Анализ медианной инфляции дает несколько практических ориентиров для тех, кто хочет вложить деньги в казахстанские финансовые инструменты.

Во-первых, любой долгосрочный тенговый инвестиционный инструмент должен обеспечивать доходность выше 8–9% годовых в номинальном выражении, чтобы формировать реальный прирост капитала.

Во-вторых, инфляционные шоки в Казахстане носят регулярный характер и возникают примерно раз в 7–10 лет. Это означает, что тенговый портфель должен быть устойчив не только к "среднему" году, но и к стрессовым сценариям.

И наконец, в-третьих, текущий уровень инфляции сигнализирует о том, что экономика вновь находится в фазе повышенного ценового давления – с последствиями, которые будут ощущаться далеко за пределами одного календарного года.

Отметим, что 5 января 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан попал в "ловушку средних доходов", когда заработанные деньги растворяются в инфляции и обязательствах.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
