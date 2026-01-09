Почему официальная инфляция не отражает реальный рост цен в Казахстане

Инфляция в Казахстане давно стала одной из ключевых макроэкономических тем – и не только для экономистов, но и для обычных домохозяйств. Однако за официальными показателями часто теряется более глубокая картина роста цен, сообщает Zakon.kz.

Один из способов отчетливее понять ценовую динамику – посмотреть на медианную инфляцию.

По расчетам ассоциации QAMS (некоммерческая организация "Казахстанская Ассоциация Миноритарных Акционеров"), медианная инфляция в Казахстане за 2000–2025 годы составила около 7,75% в год, тогда как средняя арифметическая – примерно 8,4%.

Разница между этими показателями принципиальна и далеко не случайна.

Почему медиана ниже средней?

Медианная инфляция – это значение, которое находится ровно посередине временного ряда. Проще говоря, в половине лет инфляция была ниже этого уровня, а в половине – выше. Такой показатель менее чувствителен к резким скачкам цен.

Средняя арифметическая, напротив, сильно реагирует на экстремальные значения. В казахстанской статистике за последние 25 лет таких эпизодов было как минимум два.

Первый – 2015 год, когда произошла резкая девальвация тенге и переход к свободному курсообразованию. Второй – 2022 год, ознаменованный конфликтом в Украине, санкционным давлением, разрывом логистических цепочек и масштабным импортом инфляции.

Именно эти пики "подтянули" среднюю инфляцию вверх, тогда как медиана осталась ближе к тому уровню, который можно считать типичным для длинного периода.

Иными словами, медианная инфляция лучше отражает "обычное" состояние экономики, а средняя – учитывает весь масштаб ценовых шоков.

Что считается нормой для Казахстана?

Данные за 2000–2025 годы показывают, что диапазон 7,5–8,5% годовых можно считать условно нормальным уровнем инфляции для сырьевой экономики Казахстана на длинной дистанции.

На этом фоне инфляция по итогам 2025 года в 12,3% явно выходит за рамки привычной траектории. Для сравнения: в 2024 году рост цен составлял 8,6%, в 2023 году – 9,8%. Последний раз двузначные темпы инфляции фиксировались в 2022 году – на уровне 20,3%.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в декабре 2025 года потребительские товары и услуги подорожали на 12,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Наибольший вклад в рост цен внесли продовольственные товары – плюс 13,5% год к году. Их вклад в общую инфляцию составил 5,4 процентного пункта. Причем почти половина этого эффекта – 2,5 п.п. – пришлась только на мясо и мясопродукты, подорожавшие за год на 22,6%.

Месячная динамика и скрытое ускорение

Если посмотреть на 2025 год в разрезе месяцев, картина выглядит не менее показательно. Пик месячной инфляции пришелся на февраль – 1,5%, март – 1,3% и апрель – 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в октябре – 0,5%.

Медианная месячная инфляция за 2025 год составила около 0,95%, что в годовом выражении эквивалентно примерно 11,4%. Это заметно выше медианной годовой инфляции за весь период 2000–2025 годов (11,4% против 7,75%).

Именно здесь хорошо видно, как текущая динамика выходит за рамки долгосрочной нормы, даже если отдельные месяцы выглядят относительно спокойными.

Почему официальная инфляция и медианная – это не одно и то же

Официальная инфляция БНС почти всегда выше медианной, потому что они измеряют разные вещи. Показатель БНС фиксирует рост цен за последние 12 месяцев и резко реагирует на текущее ценовое давление. Медианная инфляция QAMS отражает типичный уровень инфляции за 25 лет и сглаживает краткосрочные шоки.

Когда экономика входит в фазу ускорения цен, как в 2025 году, годовая официальная инфляция поднимается выше своей долгосрочной нормы, тогда как медианная остается около исторического уровня. Это не расхождение в данных, а разница в масштабе измерения – "сейчас" против "длинной дистанции".

Выводы для инвесторов

Анализ медианной инфляции дает несколько практических ориентиров для тех, кто хочет вложить деньги в казахстанские финансовые инструменты.

Во-первых, любой долгосрочный тенговый инвестиционный инструмент должен обеспечивать доходность выше 8–9% годовых в номинальном выражении, чтобы формировать реальный прирост капитала.

Во-вторых, инфляционные шоки в Казахстане носят регулярный характер и возникают примерно раз в 7–10 лет. Это означает, что тенговый портфель должен быть устойчив не только к "среднему" году, но и к стрессовым сценариям.

И наконец, в-третьих, текущий уровень инфляции сигнализирует о том, что экономика вновь находится в фазе повышенного ценового давления – с последствиями, которые будут ощущаться далеко за пределами одного календарного года.

Отметим, что 5 января 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан попал в "ловушку средних доходов", когда заработанные деньги растворяются в инфляции и обязательствах.