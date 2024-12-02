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В Казахстане снизились темпы роста цен на непродовольственные товары

деньги, инфляция, товары, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:45 Фото: freepik
Как изменилась продовольственная и непродовольственная инфляция по итогам ноября, а также показатель роста потребительских цен, в материале Zakon.kz.

По итогам ноября цены на продтовары в годовом выражении выросли на 5,4% после 4,9% в октябре, в месячном выражении рост составил 1,1% после 0,4%, подсчитали аналитики Первого кредитного бюро.

Для сравнения, в ноябре 2023 года показатель месячной продовольственной инфляции составил 0,7%. С начала прошлого года равные нынешним или более высокие темпы месячной инфляции фиксировались четырежды – в первые три месяца 2023 года и в январе 2024-го.

"Непродовольственные товары и платные услуги в ноябре в месячном выражении дорожали скромнее, чем в октябре: 0,7% против 1% и 0,8% против 1,4% соответственно". ПКБ

В то же время в годовом выражении рост цен на непродовольственные товары несколько ускорился до 8% после 7,8% в октябре, однако показатель по платным услугам снизился с 14,3 до 13,3%.

цены, товары, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:45

Фото: DataHub

Общий показатель роста потребительских цен в месячном выражении в ноябре составил 0,9%, оставшись на октябрьских уровнях. В годовом выражение изменение незначительное – с 8,5 до 8,4%.

Ранее Zakon.kz также рассказывал, как в ноябре изменились цены на различные продукты питания.

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