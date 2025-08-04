В Казахстане прекратился рост инфляции

Анализ инфляционных процессов в июле 2025 года выявил картину, требующую внимательного рассмотрения. С одной стороны, впервые за долгое время наблюдается стабилизация годового уровня инфляции. С другой – показатель роста цен упрямо держится на высоком уровне, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, месячный уровень инфляции в июле 2025 года составил 0,7%, демонстрируя уже пятый месяц подряд небольшое замедление по сравнению с предыдущим месяцем (0,8%).

Самое важное, что годовой уровень инфляции впервые в этом году остался стабильным – 11,8% (идентично показателю июня 2025 года).

Анализ динамики основных товарных и сервисных групп выявляет разнонаправленные тенденции:

Платные услуги за год выросли на 14,9% (против 16,1% в июне). Несмотря на снижение темпа роста, эта категория остается одним из ведущих источников инфляционного давления.

Продовольственные товары увеличились на 11,2% (против 10,6% в июне), что свидетельствует о нарастании инфляционного давления в этой группе в июле.

Непродовольственные товары выросли на 9,5% (практически без изменений по сравнению с 9,4% в июне).

Месячное изменение по группам товаров и услуг в июле 2025 года также демонстрирует особенности:

общие товары и услуги: 0,7%;

продовольственные товары: 0,7%;

непродовольственные товары: 0,8%;

платные услуги: 0,5%.

Таким образом, непродовольственные товары подорожали за месяц немного сильнее, чем продовольствие и услуги, тогда как замедление темпов роста платных услуг дает основания для осторожного оптимизма.

Материал по теме Когда замедлится инфляция в Казахстане

Годовой уровень инфляции в разрезе регионов демонстрирует значительную асимметрию, что также является важным индикатором экономической ситуации. Если в целом по Республике Казахстан инфляция составила 11,8%, то в отдельных регионах цифры существенно разнятся:

Наибольшая инфляция: Карагандинская область (13,8%), Алматы (13,2%), Астана (12,3%), Северо-Казахстанская область (12,0%).

Карагандинская область (13,8%), Алматы (13,2%), Астана (12,3%), Северо-Казахстанская область (12,0%). Минимальная инфляция: Мангистауская область (10,0%), Павлодарская область (10,0%), Жамбылская область (10,1%).

Анализ основных статей вклада в годовую инфляцию позволяет понять, какие именно товары и услуги оказывают наибольшее давление на потребительские цены.

В группе продовольственных товаров значительный вклад в инфляцию вносят мясо и мясопродукты (рост на 13,2%, вклад 1,539%), фрукты и овощи (рост на 19,4%, вклад 1,028%) и масла и жиры (рост на 20,3%, вклад 0,495%).

Особое внимание следует уделить росту цен на жилищные услуги, которые выросли на 15,7% (вклад 1,774%). Наиболее шокирующие цифры показывают тарифы на холодную воду (+96,1%), водоотведение (+34,6%) и отопление (+19,2%). Аренда жилья также подорожала на 11,8%.

Материал по теме В Нацбанке назвали регионы Казахстана с самой высокой инфляцией

Экономист Руслан Султанов отмечает, что стабилизация инфляции на уровне 11,8% – это "не победа, но уже не тревога".

По его словам, замедление месячной динамики пятый месяц подряд и снижение инфляции в секторе услуг "подтверждает: первые сигналы разворота тренда есть". Султанов считает, что это результат не только сезонных факторов, но и воздействия процентной политики.

"Текущая динамика позволяет ожидать постепенное снижение инфляции к концу года". Руслан Султанов

Тем не менее экономист предупреждает, что структура инфляции остается разнонаправленной: тарифный рост, высокая волатильность цен на продукты и региональная асимметрия продолжают давить на ожидания.

Задача состоит не просто в удержании темпа снижения, а в превращении его в устойчивый тренд. Для этого требуется не только монетарная выверенность, но и скоординированная работа по снижению издержек в ЖКХ, продовольственной цепочке и региональной логистике.

Ранее мы сообщили, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.