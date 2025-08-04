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Финансы

В Казахстане прекратился рост инфляции

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 15:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Анализ инфляционных процессов в июле 2025 года выявил картину, требующую внимательного рассмотрения. С одной стороны, впервые за долгое время наблюдается стабилизация годового уровня инфляции. С другой – показатель роста цен упрямо держится на высоком уровне, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, месячный уровень инфляции в июле 2025 года составил 0,7%, демонстрируя уже пятый месяц подряд небольшое замедление по сравнению с предыдущим месяцем (0,8%).

Самое важное, что годовой уровень инфляции впервые в этом году остался стабильным – 11,8% (идентично показателю июня 2025 года).

Анализ динамики основных товарных и сервисных групп выявляет разнонаправленные тенденции:

  • Платные услуги за год выросли на 14,9% (против 16,1% в июне). Несмотря на снижение темпа роста, эта категория остается одним из ведущих источников инфляционного давления.
  • Продовольственные товары увеличились на 11,2% (против 10,6% в июне), что свидетельствует о нарастании инфляционного давления в этой группе в июле.
  • Непродовольственные товары выросли на 9,5% (практически без изменений по сравнению с 9,4% в июне).

Месячное изменение по группам товаров и услуг в июле 2025 года также демонстрирует особенности:

  • общие товары и услуги: 0,7%;
  • продовольственные товары: 0,7%;
  • непродовольственные товары: 0,8%;
  • платные услуги: 0,5%.

Таким образом, непродовольственные товары подорожали за месяц немного сильнее, чем продовольствие и услуги, тогда как замедление темпов роста платных услуг дает основания для осторожного оптимизма.

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Когда замедлится инфляция в Казахстане

Годовой уровень инфляции в разрезе регионов демонстрирует значительную асимметрию, что также является важным индикатором экономической ситуации. Если в целом по Республике Казахстан инфляция составила 11,8%, то в отдельных регионах цифры существенно разнятся:

  • Наибольшая инфляция: Карагандинская область (13,8%), Алматы (13,2%), Астана (12,3%), Северо-Казахстанская область (12,0%).
  • Минимальная инфляция: Мангистауская область (10,0%), Павлодарская область (10,0%), Жамбылская область (10,1%).

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Продовольственная инфляция в Казахстане: цены на овощи рвут шаблоны

Анализ основных статей вклада в годовую инфляцию позволяет понять, какие именно товары и услуги оказывают наибольшее давление на потребительские цены.

В группе продовольственных товаров значительный вклад в инфляцию вносят мясо и мясопродукты (рост на 13,2%, вклад 1,539%), фрукты и овощи (рост на 19,4%, вклад 1,028%) и масла и жиры (рост на 20,3%, вклад 0,495%).

Особое внимание следует уделить росту цен на жилищные услуги, которые выросли на 15,7% (вклад 1,774%). Наиболее шокирующие цифры показывают тарифы на холодную воду (+96,1%), водоотведение (+34,6%) и отопление (+19,2%). Аренда жилья также подорожала на 11,8%.

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В Нацбанке назвали регионы Казахстана с самой высокой инфляцией

Экономист Руслан Султанов отмечает, что стабилизация инфляции на уровне 11,8% – это "не победа, но уже не тревога".

По его словам, замедление месячной динамики пятый месяц подряд и снижение инфляции в секторе услуг "подтверждает: первые сигналы разворота тренда есть". Султанов считает, что это результат не только сезонных факторов, но и воздействия процентной политики.

"Текущая динамика позволяет ожидать постепенное снижение инфляции к концу года".Руслан Султанов

Тем не менее экономист предупреждает, что структура инфляции остается разнонаправленной: тарифный рост, высокая волатильность цен на продукты и региональная асимметрия продолжают давить на ожидания.

Задача состоит не просто в удержании темпа снижения, а в превращении его в устойчивый тренд. Для этого требуется не только монетарная выверенность, но и скоординированная работа по снижению издержек в ЖКХ, продовольственной цепочке и региональной логистике.

Ранее мы сообщили, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.

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Андрей Зубов
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