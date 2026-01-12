БРК выдал первый заем в цифровом тенге под страховую защиту ЭКА

Банк Развития Казахстана (дочерняя структура холдинга "Байтерек") при поддержке Банка "ЦентрКредит" под страховую защиту ЭКА совместно с Национальным банком и Национальной платежной корпорацией успешно реализовал пилотное финансирование экспортного проекта с применением цифрового тенге.

Проект позволяет отследить движение средств и исключить их нецелевое использование. Как отметил глава государства в Послании, развитие цифрового тенге – важное направление новой финансовой экосистемы страны. Цифровой тенге имеет значительные преимущества применения в финансировании проектов как инструмента для повышения прозрачности, скорости и надежности финансирования.

Так, в пилотном режиме Банк осуществил выплату займа в цифровом тенге на приобретение сырья для производства по предэкспортному финансированию ТОО "Qazaq-Astyq Group". Маслоэкстракционный завод компании в области Абай при поддержке БРК реализует на экспорт такую продукцию, как нерафинированное подсолнечное и рапсовое масло, подсолнечный и рапсовый шрот, фосфатидные концентраты.

Страхование займа ТОО "Qazaq-Astyq Group" в рамках совместной инициативы БРК и ЭКА по поддержке казахстанских предприятий масложировой отрасли обеспечило Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА).

Проект поддержан Банком в рамках программы финансирования проектов по поддержке экспортеров. Часть займа выдана в цифровом тенге. Средства пойдут на закуп сырья для производства и последующего экспорта растительного масла.

Также в проекте реализации цифрового тенге участвует АО "Банк ЦентрКредит": заемные средства направлены с цифрового счета заемщика, открытого в БРК, на цифровой счет в БЦК с дальнейшим перечислением и подтверждением целевого использования.

"Использование цифрового тенге при выдаче займа позволяет обеспечить оперативность и высокую скорость расчетов. Одно из важных свойств цифрового тенге – возможность его маркировки, что способствует усилению контроля целевого использования займов", – отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.

БРК рассматривает результаты пилотного финансирования как важный практический шаг в реализации поручений главы государства и развитии цифровой финансовой инфраструктуры, а также как основу для формирования предложений по дальнейшему применению и возможному масштабированию цифрового тенге в экспортном финансировании и иных направлениях деятельности.