#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Финансы

Аренда жилья в Казахстане преодолела порог в 5000 тенге за квадратный метр

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:37 Фото: freepik
Средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане достигла 5024 тенге за квадратный метр, увеличившись на 10,2% за последние восемь месяцев, сообщает Zakon.kz.

Годовые итоги и региональные лидеры

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в годовом выражении (к декабрю 2024 года) аренда по республике подорожала на 13,1%. Однако в ряде регионов зафиксирован аномальный рост цен, значительно превышающий среднереспубликанские показатели:

  • Павлодар: +42,9%;
  • Петропавловск: +40,9%;
  • Актобе: +30,4%;
  • Усть-Каменогорск: +23,1%.

Динамика в мегаполисах

С апреля по декабрь 2025 года арендная плата в крупнейших городах страны продемонстрировала стабильный рост:

  • В целом по стране: цена за 1 кв. м выросла с 4558 до 5024 тенге. Прирост составил: 466 тенге, или 10,2%.
  • Астана: стоимость увеличилась с 5005 до 5551 тенге. Разница составила: 546 тенге (10,9%).
  • Алматы: аренда подорожала с 5437 до 5965 тенге. Рост в абсолютном выражении: 528 тенге (9,7%).
  • Шымкент: в апреле 2025 года аренда была 3917 тенге, сегодня – 4252 тенге, удорожание 8,5%, или на 335 тенге.

Самая высокая стоимость аренды по стране традиционно сохраняется в Алматы (5965 тенге) и Астане (5551 тенге). Наиболее бюджетным областным центром остается Тараз: 2401 тенге за квадратный метр.

аренда жилья, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:37

Фото: Zakon.kz

Долгосрочный тренд

Анализ данных в сравнении с декабрем 2020 года показывает масштабную инфляцию на рынке жилья. За пять лет стоимость аренды в Казахстане выросла более чем в два раза (индекс 211,2%). В Алматы этот показатель еще выше: цены увеличились в 2,6 раза (индекс 263,6%), в Караганде – в 2,5 раза (индекс 254,8%), а в Астане – в 2,3 раза (индекс 232,2%).

Только за четвертый квартал 2025 года средняя арендная ставка по стране поднялась на 6% по отношению к предыдущему кварталу, что подтверждает сохранение высокого спроса на рынке съемного жилья.

Ранее мы рассказали, в каком городе самые дорогие квартиры в новостройках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
392 тысячи тенге за квадратный метр: цены на квартиры побили рекорды
02:20, 20 января 2025
392 тысячи тенге за квадратный метр: цены на квартиры побили рекорды
Более 7 млн квадратных метров жилья построили в Казахстане за полгода
17:23, 24 июля 2023
Более 7 млн квадратных метров жилья построили в Казахстане за полгода
Где в Казахстане стала дороже аренда жилья: сравнение цен по городам
10:28, 14 мая 2025
Где в Казахстане стала дороже аренда жилья: сравнение цен по городам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: