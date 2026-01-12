Аренда жилья в Казахстане преодолела порог в 5000 тенге за квадратный метр

Средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане достигла 5024 тенге за квадратный метр, увеличившись на 10,2% за последние восемь месяцев, сообщает Zakon.kz.

Годовые итоги и региональные лидеры

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в годовом выражении (к декабрю 2024 года) аренда по республике подорожала на 13,1%. Однако в ряде регионов зафиксирован аномальный рост цен, значительно превышающий среднереспубликанские показатели:

Павлодар: +42,9%;

Петропавловск: +40,9%;

Актобе: +30,4%;

Усть-Каменогорск: +23,1%.

Динамика в мегаполисах

С апреля по декабрь 2025 года арендная плата в крупнейших городах страны продемонстрировала стабильный рост:

В целом по стране: цена за 1 кв. м выросла с 4558 до 5024 тенге. Прирост составил: 466 тенге, или 10,2%.

цена за 1 кв. м выросла с 4558 до 5024 тенге. Прирост составил: 466 тенге, или 10,2%. Астана : стоимость увеличилась с 5005 до 5551 тенге. Разница составила: 546 тенге (10,9%).

: стоимость увеличилась с 5005 до 5551 тенге. Разница составила: 546 тенге (10,9%). Алматы: аренда подорожала с 5437 до 5965 тенге. Рост в абсолютном выражении: 528 тенге (9,7%).

аренда подорожала с 5437 до 5965 тенге. Рост в абсолютном выражении: 528 тенге (9,7%). Шымкент: в апреле 2025 года аренда была 3917 тенге, сегодня – 4252 тенге, удорожание 8,5%, или на 335 тенге.

Самая высокая стоимость аренды по стране традиционно сохраняется в Алматы (5965 тенге) и Астане (5551 тенге). Наиболее бюджетным областным центром остается Тараз: 2401 тенге за квадратный метр.

Фото: Zakon.kz

Долгосрочный тренд

Анализ данных в сравнении с декабрем 2020 года показывает масштабную инфляцию на рынке жилья. За пять лет стоимость аренды в Казахстане выросла более чем в два раза (индекс 211,2%). В Алматы этот показатель еще выше: цены увеличились в 2,6 раза (индекс 263,6%), в Караганде – в 2,5 раза (индекс 254,8%), а в Астане – в 2,3 раза (индекс 232,2%).

Только за четвертый квартал 2025 года средняя арендная ставка по стране поднялась на 6% по отношению к предыдущему кварталу, что подтверждает сохранение высокого спроса на рынке съемного жилья.

Ранее мы рассказали, в каком городе самые дорогие квартиры в новостройках.