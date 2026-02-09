В Шымкенте мошенница сдавала в аренду квартиры-призраки

В Шымкенте задержана женщина, подозреваемая в серии интернет-мошенничеств с фиктивной арендой жилья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 9 февраля в полиции, злоумышленница размещала в социальных сетях объявления о сдаче квартир в аренду и требовала предоплату якобы за бронирование. После получения денег она переставала выходить на связь. В ходе проверки установлено, что указанных в объявлениях квартир не существовало.

На данный момент подтверждено не менее четырех эпизодов мошенничества. По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать осторожность при поиске жилья в аренду, не переводить предоплату незнакомым лицам без личного осмотра квартиры и проверки документов, а также пользоваться проверенными сервисами и заключать официальный договор.

