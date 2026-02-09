В Шымкенте мошенница сдавала в аренду квартиры-призраки
Как сообщили 9 февраля в полиции, злоумышленница размещала в социальных сетях объявления о сдаче квартир в аренду и требовала предоплату якобы за бронирование. После получения денег она переставала выходить на связь. В ходе проверки установлено, что указанных в объявлениях квартир не существовало.
На данный момент подтверждено не менее четырех эпизодов мошенничества. По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать осторожность при поиске жилья в аренду, не переводить предоплату незнакомым лицам без личного осмотра квартиры и проверки документов, а также пользоваться проверенными сервисами и заключать официальный договор.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Обычный телефонный звонок едва не стоил жителю Алматы 20 миллионов тенге. Мошенники, выдававшие себя за госслужащих и силовиков, убедили его передать деньги курьеру.