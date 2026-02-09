#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Происшествия

В Шымкенте мошенница сдавала в аренду квартиры-призраки

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 18:47 Фото: pexels
В Шымкенте задержана женщина, подозреваемая в серии интернет-мошенничеств с фиктивной арендой жилья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 9 февраля в полиции, злоумышленница размещала в социальных сетях объявления о сдаче квартир в аренду и требовала предоплату якобы за бронирование. После получения денег она переставала выходить на связь. В ходе проверки установлено, что указанных в объявлениях квартир не существовало.

На данный момент подтверждено не менее четырех эпизодов мошенничества. По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать осторожность при поиске жилья в аренду, не переводить предоплату незнакомым лицам без личного осмотра квартиры и проверки документов, а также пользоваться проверенными сервисами и заключать официальный договор.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Обычный телефонный звонок едва не стоил жителю Алматы 20 миллионов тенге. Мошенники, выдававшие себя за госслужащих и силовиков, убедили его передать деньги курьеру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Несуществующие квартиры сдавала в аренду жительница Астаны
09:33, 09 ноября 2023
Несуществующие квартиры сдавала в аренду жительница Астаны
Мошенница-экстрасенс загипнотизировала двух пенсионерок из Шымкента за 600 тысяч тенге
14:38, 25 декабря 2023
Мошенница-экстрасенс загипнотизировала двух пенсионерок из Шымкента за 600 тысяч тенге
18-летнего казахстанца подозревают в серии мошенничеств с фиктивной арендой жилья
16:46, 02 декабря 2025
18-летнего казахстанца подозревают в серии мошенничеств с фиктивной арендой жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
18:35, Сегодня
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
18:14, Сегодня
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
17:50, Сегодня
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
17:17, Сегодня
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: