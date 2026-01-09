Цены на жилье: Алматы и Астана бьют рекорды, а Конаев догоняет лидеров
Итоги года: ценовой порог преодолен
К январю 2026 года средняя стоимость нового жилья по республике, согласно январским данным БНС АСПиР РК, зафиксировалась на отметке 571 220 тенге за квадратный метр. В годовом выражении – по сравнению с декабрем 2024 года – цены выросли на 15,7%.
Если же рассматривать долгосрочный тренд, то с конца 2020 года первичное жилье в Казахстане подорожало на 66%. Основной вклад в этот рост внес четвертый квартал 2025 года, когда цены прибавили почти 5% всего за три месяца.
Фото: Zakon.kz
Мегаполисы: Алматы удерживает первенство
Традиционно самыми дорогими городами страны остаются два крупнейших мегаполиса:
Алматы: абсолютный лидер по стоимости – 690 668 тенге за "квадрат". За год цены здесь выросли на 19,8%.
Астана: столица вплотную приблизилась к лидеру с показателем 671 200 тенге. Стоит отметить, что именно Астана показала самый агрессивный рост в пятилетней перспективе: с 2020 года цены здесь взлетели на 82,9%.
Шымкент: замыкает тройку с ценой 527 967 тенге за квадратный метр. Годовой прирост здесь составил 15,6%.
Аномальный рост в Усть-Каменогорске и Конаеве
Самой неожиданной новостью декабря стал резкий рывок цен в Усть-Каменогорске. Всего за один месяц стоимость квадратного метра в этом городе подскочила на 10%.
Не отстает и новый областной центр – Конаев. Город показал один из самых высоких темпов годового удорожания (+22,9%) наряду с Павлодаром. Сейчас квадратный метр в Конаеве стоит в среднем 471 109 тенге, что уже выше цен в таких крупных городах, как Караганда или Актобе.
Где искать дешевое жилье?
Для тех, кто ищет наиболее бюджетные варианты на первичном рынке, география поиска сужается до западных и северных регионов:
- Уральск: единственный город, где цена за квадратный метр еще не преодолела отметку в 300 тысяч и составляет 299 155 тенге.
- Актобе: средняя стоимость составляет 327 514 тенге.
- Кокшетау: квадратный метр обойдется в 339 823 тенге.
Относительную стабильность в конце года проявили Петропавловск и Семей – годовой рост цен в этих городах не превысил 3%.
Что все это значит для покупателя?
Рынок демонстрирует высокую инертность: в 11 из 20 исследуемых городов цены в декабре замерли по сравнению с ноябрем. Однако общий годовой тренд в 15,7% говорит о том, что ожидания снижения стоимости пока не оправдываются. Инвесторы продолжают рассматривать недвижимость в крупных городах и новых областных центрах как надежный способ сохранения капитала, что наглядно подтверждается примером Конаева и Павлодара.
