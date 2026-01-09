#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
508.91
594.36
6.33
Финансы

Цены на жилье: Алматы и Астана бьют рекорды, а Конаев догоняет лидеров

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 12:30 Фото: Zakon.kz
Рынок первичного жилья в Казахстане встретил 2026 год на высокой ноте – стоимость квадратного метра в новостройках продолжает расти, при этом в отдельных регионах зафиксированы аномальные ценовые скачки. Zakon.kz выяснил, где покупка квартиры обойдется дороже всего.

Итоги года: ценовой порог преодолен

К январю 2026 года средняя стоимость нового жилья по республике, согласно январским данным БНС АСПиР РК, зафиксировалась на отметке 571 220 тенге за квадратный метр. В годовом выражении – по сравнению с декабрем 2024 года – цены выросли на 15,7%.

Если же рассматривать долгосрочный тренд, то с конца 2020 года первичное жилье в Казахстане подорожало на 66%. Основной вклад в этот рост внес четвертый квартал 2025 года, когда цены прибавили почти 5% всего за три месяца.

Фото: Zakon.kz

Мегаполисы: Алматы удерживает первенство

Традиционно самыми дорогими городами страны остаются два крупнейших мегаполиса:

Алматы: абсолютный лидер по стоимости – 690 668 тенге за "квадрат". За год цены здесь выросли на 19,8%.

Астана: столица вплотную приблизилась к лидеру с показателем 671 200 тенге. Стоит отметить, что именно Астана показала самый агрессивный рост в пятилетней перспективе: с 2020 года цены здесь взлетели на 82,9%.

Шымкент: замыкает тройку с ценой 527 967 тенге за квадратный метр. Годовой прирост здесь составил 15,6%.

Аномальный рост в Усть-Каменогорске и Конаеве

Самой неожиданной новостью декабря стал резкий рывок цен в Усть-Каменогорске. Всего за один месяц стоимость квадратного метра в этом городе подскочила на 10%.

Не отстает и новый областной центр – Конаев. Город показал один из самых высоких темпов годового удорожания (+22,9%) наряду с Павлодаром. Сейчас квадратный метр в Конаеве стоит в среднем 471 109 тенге, что уже выше цен в таких крупных городах, как Караганда или Актобе.

Где искать дешевое жилье?

Для тех, кто ищет наиболее бюджетные варианты на первичном рынке, география поиска сужается до западных и северных регионов:

  • Уральск: единственный город, где цена за квадратный метр еще не преодолела отметку в 300 тысяч и составляет 299 155 тенге.
  • Актобе: средняя стоимость составляет 327 514 тенге.
  • Кокшетау: квадратный метр обойдется в 339 823 тенге.

Относительную стабильность в конце года проявили Петропавловск и Семей – годовой рост цен в этих городах не превысил 3%.

Что все это значит для покупателя?

Рынок демонстрирует высокую инертность: в 11 из 20 исследуемых городов цены в декабре замерли по сравнению с ноябрем. Однако общий годовой тренд в 15,7% говорит о том, что ожидания снижения стоимости пока не оправдываются. Инвесторы продолжают рассматривать недвижимость в крупных городах и новых областных центрах как надежный способ сохранения капитала, что наглядно подтверждается примером Конаева и Павлодара.

Ранее мы рассказали, как повлияет на стоимость жилья повышение НДС с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Жилье в Казахстане за год подорожало на 15%
12:51, 09 декабря 2025
Жилье в Казахстане за год подорожало на 15%
Рост цен на жилье в Алматы: тенденции, прогнозы и советы для покупателей
16:34, 12 марта 2025
Рост цен на жилье в Алматы: тенденции, прогнозы и советы для покупателей
Что будет с ценами на жилье в Казахстане в 2026 году
10:46, 08 января 2026
Что будет с ценами на жилье в Казахстане в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: