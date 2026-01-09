Цены на жилье: Алматы и Астана бьют рекорды, а Конаев догоняет лидеров

Рынок первичного жилья в Казахстане встретил 2026 год на высокой ноте – стоимость квадратного метра в новостройках продолжает расти, при этом в отдельных регионах зафиксированы аномальные ценовые скачки. Zakon.kz выяснил, где покупка квартиры обойдется дороже всего.

Итоги года: ценовой порог преодолен

К январю 2026 года средняя стоимость нового жилья по республике, согласно январским данным БНС АСПиР РК, зафиксировалась на отметке 571 220 тенге за квадратный метр. В годовом выражении – по сравнению с декабрем 2024 года – цены выросли на 15,7%.

Если же рассматривать долгосрочный тренд, то с конца 2020 года первичное жилье в Казахстане подорожало на 66%. Основной вклад в этот рост внес четвертый квартал 2025 года, когда цены прибавили почти 5% всего за три месяца.

Фото: Zakon.kz

Мегаполисы: Алматы удерживает первенство

Традиционно самыми дорогими городами страны остаются два крупнейших мегаполиса:

Алматы: абсолютный лидер по стоимости – 690 668 тенге за "квадрат". За год цены здесь выросли на 19,8%.

Астана: столица вплотную приблизилась к лидеру с показателем 671 200 тенге. Стоит отметить, что именно Астана показала самый агрессивный рост в пятилетней перспективе: с 2020 года цены здесь взлетели на 82,9%.

Шымкент: замыкает тройку с ценой 527 967 тенге за квадратный метр. Годовой прирост здесь составил 15,6%.

Аномальный рост в Усть-Каменогорске и Конаеве

Самой неожиданной новостью декабря стал резкий рывок цен в Усть-Каменогорске. Всего за один месяц стоимость квадратного метра в этом городе подскочила на 10%.

Не отстает и новый областной центр – Конаев. Город показал один из самых высоких темпов годового удорожания (+22,9%) наряду с Павлодаром. Сейчас квадратный метр в Конаеве стоит в среднем 471 109 тенге, что уже выше цен в таких крупных городах, как Караганда или Актобе.

Где искать дешевое жилье?

Для тех, кто ищет наиболее бюджетные варианты на первичном рынке, география поиска сужается до западных и северных регионов:

Уральск: единственный город, где цена за квадратный метр еще не преодолела отметку в 300 тысяч и составляет 299 155 тенге.

Актобе: средняя стоимость составляет 327 514 тенге.

средняя стоимость составляет 327 514 тенге. Кокшетау: квадратный метр обойдется в 339 823 тенге.

Относительную стабильность в конце года проявили Петропавловск и Семей – годовой рост цен в этих городах не превысил 3%.

Что все это значит для покупателя?

Рынок демонстрирует высокую инертность: в 11 из 20 исследуемых городов цены в декабре замерли по сравнению с ноябрем. Однако общий годовой тренд в 15,7% говорит о том, что ожидания снижения стоимости пока не оправдываются. Инвесторы продолжают рассматривать недвижимость в крупных городах и новых областных центрах как надежный способ сохранения капитала, что наглядно подтверждается примером Конаева и Павлодара.

