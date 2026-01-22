Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 506,7 тенге, евро – 593,14 тенге, рубля – 6,53 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 506 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 589,9 тенге, продажи – 599,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,6 тенге, продажи – 508,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 591,5 тенге, продажи – 596 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,56 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 506,4 тенге, продажи – 508,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,3 тенге, продажи – 596,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,55.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.