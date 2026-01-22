#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 22 января 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 506,7 тенге, евро – 593,14 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 506 тенге, продажи – 513 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 589,9 тенге, продажи – 599,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,6 тенге, продажи – 508,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 591,5 тенге, продажи – 596 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,56 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 506,4 тенге, продажи – 508,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,3 тенге, продажи – 596,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,55.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
