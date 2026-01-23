Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 23 января 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 505,71 тенге, евро – 591,43 тенге, рубля – 6,65 тенге. Астана Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 503,1 тенге, продажи – 510,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 589,9 тенге, продажи – 599,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,80 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 503,8 тенге, продажи – 506,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 590,7 тенге, продажи – 595,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,52 тенге, продажи – 6,64 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 503,8 тенге, продажи – 506 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,3 тенге, продажи – 596,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,63. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

