Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 505,71 тенге, евро – 591,43 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 503,1 тенге, продажи – 510,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 589,9 тенге, продажи – 599,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,80 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 503,8 тенге, продажи – 506,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 590,7 тенге, продажи – 595,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,52 тенге, продажи – 6,64 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 503,8 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,3 тенге, продажи – 596,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,63.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.