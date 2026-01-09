Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 января 2026 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,91 тенге, евро – 594,36 тенге, рубля – 6,33 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 592 тенге, продажи – 602,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,20 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 512 тенге, продажи – 515 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 594 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,21 тенге, продажи – 6,38 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,6 тенге, продажи – 514,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 594,5 тенге, продажи – 600,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,28 тенге, продажи – 6,36. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

