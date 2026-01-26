Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 26 января

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 января 2026 года (на 11:30).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,35 тенге, евро – 590,63 тенге, рубля – 6,62 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 590 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 501,8 тенге, продажи – 504,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 592,8 тенге, продажи – 597,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,48 тенге, продажи – 6,59 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 502,2 тенге, продажи – 504,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,3 тенге, продажи – 596,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

