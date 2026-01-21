Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 507,05 тенге, евро – 594,82 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 506 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 589,9 тенге, продажи – 599,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 507,6 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 592,1 тенге, продажи – 596,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 507,5 тенге, продажи – 509,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,8 тенге, продажи – 597,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,54.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.