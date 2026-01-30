#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 января

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:09 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 30 января 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 592,2 тенге, продажи – 602,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,70 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 496 тенге, продажи – 502,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 596 тенге, продажи – 600,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,64 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 501 тенге, продажи – 503,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,1 тенге, продажи – 602,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,64.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
