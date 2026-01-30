Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 января

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 30 января 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 592,2 тенге, продажи – 602,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 496 тенге, продажи – 502,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 596 тенге, продажи – 600,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,64 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 501 тенге, продажи – 503,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,1 тенге, продажи – 602,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,64. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

