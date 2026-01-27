Золото рвется вверх: сколько заработали казахстанцы с начала года и при чем здесь Трамп

Цена на золото в Казахстане продолжает стремительно расти. С начала 2026 года драгметалл подорожал на 15%, а в годовом выражении – более чем на 70%. Причины – не только в курсе тенге, но и в глобальной турбулентности, которая подталкивает инвесторов к защитным активам, сообщает Zakon.kz.

Что происходит с ценами в Казахстане?

По состоянию на 27 января 2026 года стоимость одного грамма золота в Казахстане составила 82 173,85 тенге. 5 января 2026 года грамм стоил 71 300,21 тенге.

Таким образом, всего за три недели золото подорожало на 10 873,64 тенге, или 15,25%.

Еще более показательной выглядит годовая динамика. 27 января 2025 года грамм золота стоил 46 135 тенге. За год цена выросла на 33 586,08 тенге ,или на 72,8%.

Фактически золото стало одним из самых доходных активов для казахстанцев за последний год, заметно обогнав инфляцию и большинство альтернативных инструментов сбережений.

Данные НБРК. Фото: Zakon.kz

Почему дорожает золото в мире?

Казахстанский рынок следует за глобальными тенденциями. За последний месяц мировые цены на золото выросли примерно на 13%.

На бирже COMEX золото торгуется в долларах за тройскую унцию (31,1035 грамма). Сейчас котировки колеблются в районе 5 125-5 130 долларов за унцию, обновляя исторические максимумы каждую секунду.

Так при чем здесь Трамп?

Ключевым фактором роста стала резкая активизация геополитических рисков. Рынки реагируют на ужесточение торговой риторики президента США Дональда Трампа – от угроз пошлин в отношении Канады и Южной Кореи до общей неопределенности вокруг будущих торговых соглашений.

На этом фоне инвесторы массово уходят из рискованных активов и возвращаются к классическим "тихим гаваням", где золото традиционно занимает центральное место.

ФРС и эффект ожидания

Дополнительное давление на рынки оказывает ожидание заседания Федеральной резервной системы США, отмечает индийский аналитик Investing Амбар Уоррик. Хотя изменения процентных ставок не прогнозируются, сама неопределенность усиливает нервозность и поддерживает спрос на золото как инструмент защиты капитала.

Аналитики банка OCBC (второй по величине финансовый конгломерат в Юго-Восточной Азии, базирующийся в Сингапуре. – Прим .ред.) считают, что текущий рост цен – не разовая реакция на новости. Банк повысил прогноз стоимости золота до 5 600 долларов за унцию к концу 2026 года, отметив устойчивый структурный спрос.

По оценке экспертов, в цене золота сформировалась дополнительная премия, которую невозможно полностью объяснить логикой или традиционными факторами вроде доходности облигаций или динамики доллара.

Речь идет о "встроенной" геополитической неопределенности, которая, по всей видимости, останется с рынками надолго.

Почему рост цены золота выгоден Казахстану?

Рост стоимости золота – практическая выгода для государственной финансовой системы Казахстана. Эта динамика тесно связана с активной стратегией Нацбанка по наращиванию золотых резервов и укреплению государственных фондов. В 2025 году регулятор стал одним из крупнейших покупателей золота в мире, заняв второе место среди центробанков по объему скупки драгметалла.

Золотой портфель составляет значительную часть золотых и валютных резервов страны, помогая сохранить их стоимость в случае потенциального снижения привлекательности валютных активов на международных финансовых рынках. Он также способствует диверсификации рисков и может оказывать стабилизирующее воздействие на общий объем резервов в периоды глобальной волатильности.

"При этом главная цель инвестирования в золото – обеспечение стабильности и сохранение активов, а не получение краткосрочной прибыли". Сайт НБРК

Ранее мы сообщили, что, согласно данным регулятора, только в ноябре 2025 года валовые международные резервы НБРК выросли на 2,7%, достигнув 62,1 млрд долларов. Динамика была обеспечена исключительно переоценкой и покупкой драгметалла. Агрессивное пополнение золотого запаса позволило регулятору компенсировать волатильность других активов и укрепить финансовый суверенитет.