#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Финансы

Золото стремительно подешевело на этой неделе: с чем связано падение цены металла

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:29 Фото: pexels
Инвесторы теряют интерес к драгметаллу как к защитному активу. Насколько снизилась цена на золото в последние дни, в материале Zakon.kz.

На текущей неделе стоимость золота на мировом рынке упала более чем на 3%. В пятницу стоимость за унцию снизилась до 3200 долларов. Для сравнения, на прошлой неделе цена драгметалла превышала 3300 долларов за унцию. Отметим, что в апреле цена на золото достигла очередного исторического максимума, подорожав более чем до 3400 долларов.

Фото: Zakon.kz

Привлекательность драгметалла на этой неделе снизилась на фоне ослабления напряженности в мировой торговле, после того как США и Китай договорились временно снизить тарифы на 90 дней. Таким образом, деэскалация торговли между США и Китаем усилила аппетит к риску и подорвала спрос на золото как на защитный актив.

Все это также положительно отразилось на опасениях инвесторов по поводу затянувшихся последствий торгового конфликта между двумя странами. Как отмечают в Trading Economics, геополитические риски также, по-видимому, спали, поскольку перемирие между Индией и Пакистаном сохранялось. В то же время замедлился прогресс в переговорах между Россией и Украиной.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:29
Индия приостановила удары по Пакистану

По информации Investing, на желтый металл также оказала давление устойчивость доллара на этой неделе и рост доходности казначейских облигаций США. Аналитики полагают, что падение более чем на 3% на этой неделе может стать худшим результатом для золота как минимум с начала ноября 2024 года.

На казахстанском рынке стоимость грамма золота снизилась на 5,6%, или более чем на 3000 тенге, согласно данным Национального банка. Цена на золото на 16 мая установлена на уровне 52 059 тенге.

Ранее в Нацбанке сообщили, сколько золотых слитков продано банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам по итогам первого квартала 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ольга Кудряшова
Читайте также
Какие города лидируют по уровню инфляции в Казахстане
Финансы
17:51, Сегодня
Какие города лидируют по уровню инфляции в Казахстане
Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 мая
Финансы
17:09, Сегодня
Курсы валют на выходные дни: 17 и 18 мая
Овощи и фрукты продолжают дорожать: насколько выросли цены на продукты в апреле
Финансы
16:12, Сегодня
Овощи и фрукты продолжают дорожать: насколько выросли цены на продукты в апреле
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: