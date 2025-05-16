Золото стремительно подешевело на этой неделе: с чем связано падение цены металла

Инвесторы теряют интерес к драгметаллу как к защитному активу. Насколько снизилась цена на золото в последние дни, в материале Zakon.kz.

На текущей неделе стоимость золота на мировом рынке упала более чем на 3%. В пятницу стоимость за унцию снизилась до 3200 долларов. Для сравнения, на прошлой неделе цена драгметалла превышала 3300 долларов за унцию. Отметим, что в апреле цена на золото достигла очередного исторического максимума, подорожав более чем до 3400 долларов.

Фото: Zakon.kz

Привлекательность драгметалла на этой неделе снизилась на фоне ослабления напряженности в мировой торговле, после того как США и Китай договорились временно снизить тарифы на 90 дней. Таким образом, деэскалация торговли между США и Китаем усилила аппетит к риску и подорвала спрос на золото как на защитный актив.

Все это также положительно отразилось на опасениях инвесторов по поводу затянувшихся последствий торгового конфликта между двумя странами. Как отмечают в Trading Economics, геополитические риски также, по-видимому, спали, поскольку перемирие между Индией и Пакистаном сохранялось. В то же время замедлился прогресс в переговорах между Россией и Украиной.

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По информации Investing, на желтый металл также оказала давление устойчивость доллара на этой неделе и рост доходности казначейских облигаций США. Аналитики полагают, что падение более чем на 3% на этой неделе может стать худшим результатом для золота как минимум с начала ноября 2024 года.

На казахстанском рынке стоимость грамма золота снизилась на 5,6%, или более чем на 3000 тенге, согласно данным Национального банка. Цена на золото на 16 мая установлена на уровне 52 059 тенге.

Ранее в Нацбанке сообщили, сколько золотых слитков продано банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам по итогам первого квартала 2025 года.