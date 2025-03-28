Лучше биткоина: сколько можно заработать на золоте в Казахстане за год

Цены на золото продолжают бить рекорды, отражая растущий интерес инвесторов к защитным активам на фоне экономической и геополитической нестабильности, сообщает Zakon.kz.

На утро 28 марта 2025 года стоимость золота достигла 3114 долларов за тройскую унцию (31,1034768 грамма. – Прим. ред.), что стало новым историческим максимумом. С начала года золото уже подорожало более чем на 15%.

Факторы роста

Основными причинами резкого подорожания золота являются несколько факторов.

Торговые трения и нестабильность фондового рынка. Введение 25%-ных пошлин на импортные автомобили в США и угроза повышения тарифов на товары из ЕС и Канады создают неопределенность для глобальных рынков, увеличивая спрос на золото.

Политическая нестабильность. Усиление геополитических рисков, в частности, непредсказуемость глобальной экономики, делает золото привлекательным средством хеджирования.

Центробанки и ETF (биржевые инвестиционные фонды. – Прим. ред.) продолжают активно скупать золото, а приток капитала в "золотые" ETF превышает все ожидания аналитиков.

Фактор ФРС. Федеральная резервная система США второй раз подряд оставила базовую процентную ставку без изменений в диапазоне 4,25-4,5%, но допускает снижение ставок в этом году, что традиционно благоприятно для золота.

Фото: investing

Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз стоимости золота на конец 2025 года, повысив его с 3100 до 3300 долларов за унцию. Однако существуют и более пессимистичные прогнозы.

Например, при увеличении закупок центральными банками до 85 тонн в месяц (по сравнению с 70 тонн в базовом сценарии) цена золота может достигнуть 3380 долларов за унцию. А в случае снижения ставок ФРС цена может вырасти и до 3410 долларов.

Упадут ли цены на золото?

Несмотря на положительный тренд цен на золото, аналитики предупреждают о факторах, которые могут вызвать временные просадки:

Мирное соглашение между Россией и Украиной. Хотя оно маловероятно изменит долгосрочный баланс спроса и предложения, но, возможно, вызовет краткосрочное снижение цен на 3%.

Резкое падение фондовых рынков. Может спровоцировать маржинальные продажи золота, но структурный спрос со стороны инвесторов и центробанков вскоре восстановит позиции.

Давление ФРС. Любое "ястребиное" заявление регулятора США может замедлить рост цен на золото.

Так сколько же можно заработать на золоте в Казахстане?

Согласно данным НБРК, цена 1 грамма золота на 28 марта 2025 года составила 48 885,52 тенге (98,11 долларов). Год назад, 28 марта 2024 года, цена составляла 31 684,62 тенге (70,47 долларов), что соответствует росту на 54,3%.

Таким образом, казахстанец, купивший 1 кг золота год назад за 31 684 620 тенге, сегодня мог бы продать его за 48 885 520 тенге, получив прибыль в 17 200 900 тенге, или 34 522 долларов США по курсу. Это впечатляющая доходность, которая подтверждает статус золота как одного из самых надежных инвестиционных активов.

Ранее мы сообщали, что Казахстан, входящий в топ-15 мировых производителей золота, получает от роста цен на драгметалл тройную выгоду. По данным НБРК, международные резервы Казахстана в январе 2025 года выросли до 45 млрд долларов, что на 1,4 млрд больше, чем в декабре 2024 года. Основной вклад в этот рост внесло монетарное золото, объем которого увеличился на 8,36% за месяц – до 25,8 млрд долларов.