Финансы

Незаконные дивиденды на миллиарды тенге: Минфин проверил аэропорт Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 18:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство финансов Казахстана в ходе профилактического контроля обнаружило нарушения в финансовой деятельности Международного аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 января в Комитете внутреннего государственного аудита МФ РК, аэропорт незаконно выплатил дивиденды на сумму 6,8 млрд тенге юридическому лицу, не имевшему статуса акционера.

По данным ведомства, такие выплаты негативно отразились на финансовой устойчивости стратегического объекта, потенциально сократив его активы и возможности для развития. По итогам проверки вся сумма была полностью возвращена на счет аэропорта. Средства планируется направить на развитие инфраструктуры, а также на повышение качества обслуживания и комфорта пассажиров.

Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Ержан Мынжасаров отметил, что в 2025 году ведомство перешло от массовых проверок к адресному контролю, сосредоточенному на зонах повышенного риска. По его словам, это позволило существенно повысить эффективность работы: общее количество проверок сократилось на 22%, при этом сумма выявленных нарушений выросла на 36%.

В целом по итогам прошлого года в бюджет было возвращено более 400 млрд тенге, а сумма взысканных штрафов составила 1,2 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Алматы заморозили стройку двух ЖК рядом с аэропортом.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
