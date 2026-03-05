#Референдум-2026
Общество

Аэропорт Алматы выставил женщине счет на 128 тысяч тенге за парковку

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 22:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Международном аэропорту Алматы прокомментировали инцидент с начислением крупной суммы за парковку жительнице города, передает Zakon.kz.

Казахстанка в социальной сети Threads сообщила, что система выставила ей счет в размере 128 500 тенге. По словам женщины, 5 февраля при выезде из воздушной гавани шлагбаум был открыт, из-за чего она не произвела оплату вовремя, а позже обнаружила внушительную задолженность.

"Мы даже не додумались потом по номеру оплатить, подумали, ну открыто же. А теперь штраф почти 130 тысяч тенге. Можно ли оспорить или же уменьшить? Или надо будет оплатить это сумму?" – написала она 4 марта 2026 года в своем посте.

В пресс-службе аэропорта Алматы корреспонденту Zakon.kz сообщили, что обращение алматинки было оперативно рассмотрено. По результатам проверки начисленная сумма была полностью аннулирована, а парковочная сессия закрыта.

"Отмечаем, что указанная сумма не является штрафом – это плата за пользование парковочным пространством, которая автоматически начисляется системой за время нахождения автомобиля на территории парковки. В настоящее время на территории Международного аэропорта Алматы проводятся реконструкционные работы, которые могут временно влиять на корректную работу парковочной системы. Подобные обращения рассматриваются в оперативном порядке, и при подтверждении технической ошибки начисления аннулируются", – подчеркнули представители воздушной гавани.

1 марта стало известно о том, что в аэропорту Астаны за неудачную шутку с рейса сняли врача футбольного клуба "Кайрат".

Канат Болысбек
