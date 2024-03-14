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Что станет с действующим зданием аэровокзала в аэропорту Алматы

Что станет с действующим зданием аэровокзала в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 19:18 Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев 14 марта ознакомился с ходом строительства нового Международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства транспорта, президент предприятия Альп Эр Тунга Эрсой предоставил подробную информацию о строительстве нового терминала.

"На сегодняшний день степень готовности здания нового международного терминала составляет 93%. Альп Эр Тунга Эрсой отметил, что для терминала была закуплена вся необходимая техника и аэропортовое оборудование, часть из которого уже монтируется", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также комнаты отдыха, сo-working зоны, VR-комната, туалет для домашних животных. Кроме того, в новом терминале будет представлен музей Казахстанской авиации.

Что станет с действующим зданием аэровокзала в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 19:18

Фото: gov.kz

"С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность Международного аэропорта Алматы увеличится до 14 млн пассажиров в год. Контроль качества стройматериалов на объекте проводится на основе стандартов уже реализованных проектов компанией TAV Airports Holding в аэропортах Антальи, Туниса, Анкары, Скопье, Загреба и др. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется летом 2024 года", – говорится в пресс-релизе.

Президент аэропорта также рассказал о планах компании в рамках Мастер-плана на ближайшие 50 лет. Согласно концепции, после ввода нового терминала в эксплуатацию, существующее здание аэровокзала пройдет реновацию и будет полностью переоснащено для обслуживания внутренних рейсов. Кроме того, уже построен надземный переход, обеспечивающий удобный транзит между обоими терминалами.

Ранее сообщалось, что 20 февраля президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой прокомментировал информацию о зарплате в 40 тыс. долларов в месяц. Он не назвал конкретную цифру, но заявил, что его зарплата гораздо меньше 40 тыс. долларов в месяц.

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