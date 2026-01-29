#Казахстан в сравнении
Финансы

Новые отношения с инвесторами – эксперт рассказал о прецедентном споре Карачаганака

Карачаганак, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 14:49 Фото: kmg.kz
Казахстан одержал победу в многолетнем юридическом споре с международными корпорациями, пишут крупные международные СМИ. Консорциум, занимающийся разработкой месторождения Карачаганак, возможно, обяжут выплатить государству компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Это решение эксперты называют историческим поворотом в отношениях республики с иностранными инвесторами.

Вердикт на миллиарды

Информацию о проигрыше консорциума ранее распространило агентство Bloomberg News, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ходом дела. Речь идет об одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений мира, разработку которого ведут такие гиганты, как Eni и Shell (по 29,25% акций у каждой), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "КазМунайГаз" (10%).

"Суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по месторождению, возглавляемые компаниями Eni SpA и Shell Plc, но внешние юридические консультанты предполагают, что она может составить от 2 до 4 млрд долларов".– говорится в сообщении.

Этот спор длился годами, и столь крупная победа государства в международном правовом поле стала неожиданностью для многих участников рынка.

Конец эпохи "сырьевой территории"

Бизнес-аналитик и сертифицированный независимый оценщик запасов нефти и газа Абзал Нарымбетов уверен, что значение этого события выходит далеко за рамки простого пополнения бюджета. По его мнению, за последние 15 лет в истории страны не было столь масштабных споров, завершившихся в пользу государства.

"В первый раз арбитраж выносит решение в пользу Казахстана в споре против инвесторов международного уровня. Это можно считать плюсом. Казахстан показывает, что перерос статус "сырьевой территории". Государство продемонстрировало юридическую зрелость, эффективно применив инструменты международного права в споре с глобальным корпоративным консорциумом", – отмечает аналитик.

Режим тишины и кашаганский след

Министерство энергетики Казахстана пока воздерживается от официальных комментариев и подробностей. Эксперт называет такую позицию ведомства оправданной. Любое неосторожное заявление со стороны официальных органов может быть использовано юристами консорциума как повод для апелляции и затягивания процесса выплат.

Однако главный стратегический эффект заключается в другом: успешный кейс Карачаганака создает мощную юридическую базу для более масштабных претензий.

"Урегулирование ситуации по Карачаганаку формирует значимый практический опыт в защите национальных интересов при взаимодействии с крупными инвесторами. Этот опыт может быть полезен в рамках более масштабного спора по Кашагану".Абзал Нарымбетов

Он также отметил, что Казахстан завершает процесс в закрытом юридическом режиме, обеспечивая гарантированное поступление средств в бюджет и подтверждая свою готовность играть с глобальными корпорациями, выражаясь по-спортивному, "по правилам высшей лиги".

6 апреля 2023 года сообщалось, что Казахстан подал иск к партнерам по месторождениям Кашаган и Карачаганак. Иски в международный арбитраж против компаний, которые эксплуатируют два крупных нефтяных месторождения в стране – Кашаган и Карачаганак, подало правительство РК.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
