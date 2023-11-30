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Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти

Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти Фото: kpo.kz
Международный консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" (КПО), разрабатывающий одно из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений – Карачаганак, резко сократил добычу нефти, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан".

"Следом за ТШО и NCOC, еще одна крупная казахстанская компания – КПО снизила добычу нефти в связи с приостановлением Каспийским Трубопроводным Консорциумом (КТК) налива нефти в танкеры из-за погодных условий в порту Новороссийск", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АО "САЦ ТЭК РК" 30 ноября 2023 года.

Так, 29 ноября снижение суточной добычи по КПО составило 34% (с 36 до 23,8 тыс. тонн).

"Снижение по ТШО составляет 67% (с 83,4 до 27,2 тыс. тонн), по NCOC – 65% (с 54 до 18,6 тыс. тонн)", – уточнили в АО "САЦ ТЭК РК".

ТОО "Тенгизшевройл" – казахстанское совместное предприятие, созданное для разработки Тенгизского месторождения.

Компания North Caspian Operating Company (NCOC) – оператор проекта добычи нефти на месторождении Кашаган.

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