Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти
Об этом рассказали в АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан".
"Следом за ТШО и NCOC, еще одна крупная казахстанская компания – КПО снизила добычу нефти в связи с приостановлением Каспийским Трубопроводным Консорциумом (КТК) налива нефти в танкеры из-за погодных условий в порту Новороссийск", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АО "САЦ ТЭК РК" 30 ноября 2023 года.
Так, 29 ноября снижение суточной добычи по КПО составило 34% (с 36 до 23,8 тыс. тонн).
"Снижение по ТШО составляет 67% (с 83,4 до 27,2 тыс. тонн), по NCOC – 65% (с 54 до 18,6 тыс. тонн)", – уточнили в АО "САЦ ТЭК РК".
ТОО "Тенгизшевройл" – казахстанское совместное предприятие, созданное для разработки Тенгизского месторождения.
Компания North Caspian Operating Company (NCOC) – оператор проекта добычи нефти на месторождении Кашаган.
27 ноября 2023 года стало известно, что из-за штормового ветра и сильных волн в морском порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузку казахстанской нефти, идущей на экспорт через морской терминал.
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