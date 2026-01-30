Цена на нефть пробила потолок в 70 долларов на фоне эскалации в Персидском заливе

Мировые энергетические рынки провожают январь 2026 года в состоянии настоящей тревоги. Нефть марки Brent продемонстрировала резкий рост: за неделю котировки прибавили больше 5%, а за месяц рост составил весомые 10,6%, сообщает Zakon.kz.

Накануне цена перешагнула психологический порог в 70 долларов за баррель, хотя к сегодняшнему утру в процессе торгов на межконтинентальной бирже ICE (Intercontinental Exchange) наметился небольшой откат до отметки 68,5.

Риторика Белого дома и фактор Ирана

Согласно данным Investing.com, цены на "черное золото" достигли четырехмесячного максимума на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Трейдеры начали закладывать в стоимость сырья повышенную премию за риск: рынок всерьез опасается, что геополитическое противостояние перейдет в горячую фазу.

Администрация Дональда Трампа вновь вернулась к политике максимального давления. Сообщения о том, что президент рассматривает возможность нанесения ударов по ядерной инфраструктуре и лидерам Ирана, стали главным катализатором роста цен. Тегеран, в свою очередь, отверг призывы к возобновлению диалога, ответив угрозами возмездия.

Ситуацию подогревают новости о передвижении американского флота. К берегам Ближнего Востока уже прибыла авианосная ударная группа, и, по заявлениям Трампа, еще одна "армада" находится в пути. Однако казахстанские эксперты призывают не поддаваться панике и смотреть на ситуацию через призму военной логистики.

Дипломатия авианосцев

Политолог Замир Каражанов выражает серьезные сомнения в реальности полномасштабного вторжения.

После того как американский авианосец "Авраам Линкольн" добрался до Персидского залива, снова появились разговоры о большой войне США с Ираном. Однако сухие цифры говорят о том, что мы наблюдаем скорее "дипломатию авианосцев", чем подготовку к реальному вторжению, уверен политолог.

Во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, когда освобождали от иракской оккупации Кувейт, США сосредоточили в регионе сразу 6 авианосных групп. В 2003 году, когда начиналась операция "Шок и трепет", их было 5.

При этом Ирак того времени по своему военному потенциалу значительно уступал современному Ирану с его развитой системой ПВО и мобильными ракетными комплексами.

По данным USNI News Fleet Tracker на конец января 2026 года, "Авраам Линкольн" пока единственная крупная сила США в данном регионе. Остальной флот распределен по другим уголкам мира. Точно известно, что авианосец "Джордж Вашингтон" находится в Японии, а "Джеральд Форд" после участия в захвате Мадуро все еще остается в Карибском море.

Для реальной войны с Ираном одной авианосной группы в Персидском заливе недостаточно. Военная доктрина США требует подавляющего превосходства, которое невозможно создать незаметно.

"Присутствие "Авраама Линкольна" в регионе – это классический пример "дипломатии авианосцев", демонстрации силы и попытки оказать давление на Иран. Даже не уверен, поддадутся ли иранские власти на такую провокацию". Замир Каражанов

Снежный шторм и венесуэльский гамбит

Помимо политики, на котировки давят и природные катаклизмы. Экстремальные холода в США привели к остановке добычи объемом не менее 2 миллионов баррелей в сутки. Запасы нефти в Штатах сократились почти на 2,3 миллиона баррелей за неделю, что десятикратно превысило прогнозы аналитиков.

Впрочем, сегодня утром на рынки поступил охлаждающий сигнал: администрация Трампа смягчила часть санкций против венесуэльской PDVSA. Вашингтон, фактически взявший под контроль энергосектор Венесуэлы после январских событий, разрешил американским компаниям транспортировку нефти из этой страны. Хотя на быстрое восстановление добычи рассчитывать не стоит: инфраструктура Венесуэлы слишком изношена.

Чего ждать от ОПЕК+?

Финальным аккордом недели станет встреча ОПЕК+, запланированная на ближайшее воскресенье. Ожидается, что картель сохранит текущие квоты на добычу без изменений. Несмотря на недавнее падение цен из-за опасений избытка предложения, текущий дефицит в США и иранская напряженность могут заставить альянс занять выжидательную позицию, пишет Bloomberg.

Для Казахстана такая волатильность – палка о двух концах: с одной стороны, высокие цены наполняют бюджет, с другой – неопределенность мешает долгосрочному планированию добычи. В ближайшие дни ключевым фактором останется "дипломатия авианосцев": если Тегеран не пойдет на эскалацию, Brent может стабилизироваться в диапазоне 65-68 долларов.

