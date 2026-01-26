Американская армия может атаковать Иран в ближайшее время

Американская армия может напасть на Иран в ближайшее время, текущая неделя являлась ключевой в подготовке возможной атаки Соединенных Штатов. Об этом сообщили высокопоставленные офицеры Армии обороны Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Jerusalem Post, на этих выходных состоялась встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.

Стороны обсудили координацию в оборонительных и наступательных операциях.

В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. В израильском командовании исходят из предположения, что такое нападение может произойти в ближайшее время.

Израиль, со своей стороны, рассчитывает, что возможные удары США будут нацелены на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "Басидж" (военизированные отряды, подчиненные КСИР). Выбор именно этих целей может снизить интенсивность ответного иранского удара.

