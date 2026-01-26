#Казахстан в сравнении
Мир

Американская армия может атаковать Иран в ближайшее время

Флаг Ирана, небо, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 06:57 Фото: pixabay
Американская армия может напасть на Иран в ближайшее время, текущая неделя являлась ключевой в подготовке возможной атаки Соединенных Штатов. Об этом сообщили высокопоставленные офицеры Армии обороны Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Jerusalem Post, на этих выходных состоялась встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.

Стороны обсудили координацию в оборонительных и наступательных операциях.

В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. В израильском командовании исходят из предположения, что такое нападение может произойти в ближайшее время.

Израиль, со своей стороны, рассчитывает, что возможные удары США будут нацелены на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "Басидж" (военизированные отряды, подчиненные КСИР). Выбор именно этих целей может снизить интенсивность ответного иранского удара.

Ранее власти Ирана впервые озвучили официальные данные о числе погибших в ходе массовых протестов.

Аксинья Титова
Читайте также
Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов
09:42, 25 октября 2024
Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов
Новая волна ударов по ракетной инфраструктуре: Израиль вновь атаковал Иран
07:32, 21 июня 2025
Новая волна ударов по ракетной инфраструктуре: Израиль вновь атаковал Иран
Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля – СМИ
00:12, 14 апреля 2024
Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля – СМИ
