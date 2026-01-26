Американская армия может атаковать Иран в ближайшее время
Как пишет The Jerusalem Post, на этих выходных состоялась встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.
Стороны обсудили координацию в оборонительных и наступательных операциях.
В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. В израильском командовании исходят из предположения, что такое нападение может произойти в ближайшее время.
Израиль, со своей стороны, рассчитывает, что возможные удары США будут нацелены на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "Басидж" (военизированные отряды, подчиненные КСИР). Выбор именно этих целей может снизить интенсивность ответного иранского удара.
Ранее власти Ирана впервые озвучили официальные данные о числе погибших в ходе массовых протестов.