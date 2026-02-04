Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 февраля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,44 тенге, евро – 593,35 тенге, рубля – 6,55 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 497,8 тенге, продажи – 505 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 589 тенге, продажи – 598,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,30 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 498,9 тенге, продажи – 501,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 589,8 тенге, продажи – 594,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,55 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 500 тенге, продажи – 502,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 590,5 тенге, продажи – 597,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,55. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

