Финансы

Курсы валют на выходные дни: 31 января и 1 февраля

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 17:12 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 30 января 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,24 тенге, снизившись на 1,8 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 597,92 тенге (-3,18).

Курс российского рубля составил до 6,63 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,16 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,8-504,3 тенге, евро – по 595,4-598,9 тенге, рубли – по 6,51-6,63.

Утром 30 января Национальный банк установил курс доллара в 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Читайте также
Погода в Казахстане 31 января: метель, дождь и опасный гололед
17:32, Сегодня
Погода в Казахстане 31 января: метель, дождь и опасный гололед
Курсы валют на выходные дни: 1 и 2 февраля
17:13, 31 января 2025
Курсы валют на выходные дни: 1 и 2 февраля
Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 января
17:09, 09 января 2026
Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 января
