Курсы валют на выходные дни: 31 января и 1 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 30 января 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,24 тенге, снизившись на 1,8 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 597,92 тенге (-3,18).

Курс российского рубля составил до 6,63 тенге (+0,04). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,16 тенге (-0,37). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,8-504,3 тенге, евро – по 595,4-598,9 тенге, рубли – по 6,51-6,63. Утром 30 января Национальный банк установил курс доллара в 503,17 тенге, евро – 600,89 тенге, рубля – 6,63 тенге.

