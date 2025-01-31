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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 1 и 2 февраля

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 17:13 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 31 января 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,20 тенге, продолжив свое снижение (-0,99). На дневных торгах курс доллара к тенге упал на 1,05 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 538,43 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля остановился на отметке 5,27 тенге, добавив еще +0,48 пункта.

Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с празднованием китайского Нового года.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,83-521,17 тенге, евро – по 537,97-542,14 тенге, рубли – по 5,17-5,25 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,28 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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