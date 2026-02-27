#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 28 февраля и 1 марта

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:10 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 27 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,69 тенге, снизившись на 3,55 тенге.

Средневзвешенный курс евро понизился до 588,2 тенге тенге (-3,65).

Курс российского рубля составил 6,45 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,61 тенге (-0,95).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 497,4-499,7 тенге, евро – по 587,4-592,9 тенге, рубли – по 6,37-6,48.

Утром 27 февраля Национальный банк установил курс доллара в 501,75 тенге, евро – 591,96 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
С 28 февраля по новой схеме будет курсировать популярный маршрут, соединяющий Алматы и область
18:00, Сегодня
С 28 февраля по новой схеме будет курсировать популярный маршрут, соединяющий Алматы и область
Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 февраля
17:10, 06 февраля 2026
Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 февраля
Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 февраля
17:11, 13 февраля 2026
Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: