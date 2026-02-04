О неэффективных методах добычи нефти в Казахстане заявил депутат

Депутат Мажилиса Серик Ерубаев 4 февраля 2026 года в своем депзапросе призвал повысить коэффициент извлечения нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее Министерству энергетики было поручено разработать системные меры по внедрению и стимулированию передовых технологий, направленных на увеличение добычи нефти.

"Однако, несмотря на прошедшие 10 лет, приходится констатировать отсутствие комплексного государственного плана по реализации этих задач. Глава государства неоднократно подчеркивал, что углеводороды и в дальнейшем будут играть ключевую роль в мировой энергетике. В этой связи отечественная нефтегазовая промышленность должна полностью соответствовать современным требованиям. В мировой практике ставится задача доведения коэффициента извлечения нефти до уровня 60-65%, а на отдельных месторождениях этот показатель достигает 70-75%. Отсутствие таких целевых программ в Казахстане приводит к тому, что значительная часть доказанных запасов нефти остается не извлеченной, снижаются бюджетные доходы и уменьшается инвестиционная привлекательность отрасли", – сказал Ерубаев.

Особую обеспокоенность у депутата вызывает ситуация на ряде месторождений. Например, по данным специалистов отрасли, на месторождении "Өзен" с высоким содержанием парафина (20-25%) для поддержания пластового давления применяется практика закачки неочищенной смеси пластовой воды и холодной морской воды Каспийского моря.

"Этот метод не соответствует ни физико-химическим свойствам пластовых флюидов, ни мировой нефтегазовой практике. В результате происходит закупорка порового пространства парафином, образование солевых отложений, биогенное загрязнение с появлением сероводорода, ускоренная коррозия оборудования. Это приводит к деградации продуктивного пласта, устойчивому снижению базовых объемов добычи, падению эффективности бурения, резкому росту себестоимости добычи и сокращению срока службы металлического оборудования в 3-5 раз. В международной практике закачка неочищенной морской воды в пласт признана недопустимым методом. Ведущие нефтегазовые компании мира применяют замкнутые циклические системы, направленные не на формальное поддержание пластового давления, а на максимальное повышение коэффициента извлечения нефти", – добавил депутат.

Ерубаев уверен, что исправлению ситуации помогут следующие меры:

установление конкретных индикаторов, предусматривающих повышение коэффициента извлечения нефти на основных месторождениях минимум на 5-10% в ближайшие 5 лет и доведение его в долгосрочной перспективе до уровня международных стандартов;

внедрение (обеспечение) передовых технологий добычи, включая вторичную и третичную добычу нефти, на стратегически важных месторождениях с учетом мировой практики и потенциала отечественных компаний;

пересмотр условий действующих нефтегазовых контрактов с целью увеличения объемов добычи и защиты национальных экономических интересов;

оценку реальных потерь коэффициента извлечения нефти вследствие закупоривания пластов.

Ранее мы писали, что на Тенгизе возобновлена добыча нефти.