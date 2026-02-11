Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 11 февраля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 11 февраля 2026 года (на 11:05).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,88 тенге, евро – 585,83 тенге, рубля – 6,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 491,9 тенге, продажи – 494,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 584 тенге, продажи – 588,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 492,1 тенге, продажи – 494,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,1 тенге, продажи – 590 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,45. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

