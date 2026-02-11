Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 11 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,88 тенге, евро – 585,83 тенге, рубля – 6,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 490 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 592 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 491,9 тенге, продажи – 494,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 584 тенге, продажи – 588,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,33 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 492,1 тенге, продажи – 494,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 584,1 тенге, продажи – 590 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,45.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.