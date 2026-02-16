Почему нужно верить в тенге – зарубежные финансисты

Казахстанский тенге демонстрирует завидную устойчивость, нетипичную для развивающихся рынков. По данным зарубежных наблюдателей, это самый длительный период "валютного спокойствия" за 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Исторический штиль

Аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co. зафиксировали уникальный период затишья на рынках развивающихся стран (EM), который длится уже почти 200 дней. По прогнозам экспертов, такая ситуация обеспечит валютам (в том числе и тенге) стабильность как минимум на ближайший квартал.

Примечание. По классификации МВФ, Еmerging Мarkets, EM – это финансовые рынки государств с формирующейся экономикой, которые по уровню развития уступают США, ЕС и Японии, но обладают более высоким потенциалом роста; к ним относятся, в частности, Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Турция, Польша, Казахстан, ЮАР и ряд стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а их валюты, акции и облигации обычно характеризуются более высокой доходностью и повышенной чувствительностью к глобальным процентным ставкам и потокам капитала.

Согласно свежему отчету JPMorgan, волатильность валют развивающихся стран сейчас значительно ниже, чем у валют стран "Большой семерки" (G7). Финансисты подчеркивают: если текущая тенденция сохранится еще неделю и превысит отметку в 208 дней, рынок зафиксирует абсолютный рекорд стабильности с 2000 года.

Для Казахстана это означает благоприятное "окно возможностей", так как национальная валюта в таких условиях становится предсказуемым инструментом для международных расчетов и инвестиций.

Стратегия кэрри-трейд

Аналитики отмечают: основным катализатором стабильности стал рост популярности стратегии кэрри-трейд. Инвесторы активно используют разницу в процентных ставках: они занимают средства в "дешевых" валютах G7 (где ставки остаются низкими) и вкладывают их в активы стран с высокой доходностью, таких как Казахстан.

Казахстанский тенге в начале 2026 года выглядит особенно привлекательным для этой стратегии по ряду причин:

Национальный банк РК удерживает ставку на уровне, значительно превышающем показатели США и Европы;

стабильные котировки на энергоносители поддерживают платежный баланс страны.

Да и в целом центральные банки развивающихся стран начали повышать ставки задолго до решений ФРС США, что позволило им сформировать финансовый резерв прочности.

Отметим, что еще осенью 2025 года Bank of America констатировал, что тенге входит в тройку наиболее привлекательных валют на развивающихся рынках региона EEMEA по доходности.

Фото: Zakon.kz

Прогнозы на будущее

Зарубежные финансисты ожидают, что в ближайшие три месяца курс тенге к доллару США будет оставаться в узком коридоре. Поддержку валюте окажут не только внешние инвестиции, но и внутренние факторы: плановые продажи валюты из Национального фонда, которые в 2026 году оцениваются в сотни миллионов долларов ежемесячно.

Тем не менее эксперты Bloomberg предупреждают о рисках: любая резкая смена риторики ведущих центробанков мира может нарушить это хрупкое равновесие. Однако на текущий момент "штиль" на рынках EM выглядит устойчивым, что позволяет прогнозировать стабильный курс тенге как минимум до конца весны 2026 года.

В конце отметим, что за последние 6 месяцев национальная валюта РК укрепилась к доллару США на 8,3% – с 541 до 496 тенге.