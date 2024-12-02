Почему обвалился тенге – мнение финансиста

2 декабря 2024 года после дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара взлетел сразу на 12,06 тенге, в итоге составив 524,28 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

На 17:00 в обменных пунктах страны доллары покупали/продавали по 523-527 тенге, евро – по 548-556 тенге, юани – по 70-75 тенге.

На бирже KASE сегодня произошла классическая паническая атака. Тенге ослабел в результате действий спекулянтов, поскольку объем торгов был абсолютно небольшим, а Нацбанк объявил, что не будет больше проводить интервенций, – считает финансист Андрей Чеботарев.

"Честно говоря, немного непонятно, почему при агрессивном поведении спекулянтов Нацбанк отошел от торгов? В том, что на бирже работают спекулянты – ничего плохого нет, спекулянты – часть рынка. Но когда их действия способны вызывать долгосрочные негативные последствия, может быть, стоить чуть более увереннее защищать курс?". Андрей Чеботарев

Итоги биржевого дня на KASE. Фото: kase.kz

Скорее всего, Нацбанк решил попросту "наказать" спекулянтов, которые хотят задирать курс, но регулятор не будет в этом участвовать, и спекулянты должны попасть в неприятную ситуацию, предполагает финансист.

"Здесь есть один крайне неприятный нюанс. Проучить спекулянтов стоит, но у нас очень маленький рынок с небольшой ликвидностью и "расшатать" его проще простого. Так как у Казахстана импорто-ориентированная экономика, для него важен так называемый "курсовой канал для инфляции". Попросту говоря, цена импортных товаров, которые мы покупаем в огромных объемах, напрямую зависит от курса доллара". Андрей Чеботарев

Самое плохое, по мнению финансиста, состоит в том, что цены на рынке работают по принципу "храповика" – они с легкостью двигаются вверх, но с огромной неохотой – вниз.

"Таким образом, при наказании валютных спекулянтов есть риск разогнать инфляцию. Мне кажется, есть смысл перейти к политике частичного регулирования курса, который нам более привычен. Тем более, что Нацбанк так или иначе участвует в торгах, например, проводя валютные интервенции". Андрей Чеботарев

У Нацбанка есть все инструменты для влияния на курсообразование, включая применение пресловутого "Франкфуртского аукциона", который использовался в 2022 году и в котором не смогут участвовать спекулянты.

(Франкфуртский аукцион основан на поиске цены отсечения и представляет собой торги, при которых заявки на покупку и продажу валюты подаются участниками в течение определенного времени, и по окончании этого времени удовлетворение всех или отдельных заявок осуществляется по цене отсечения. Средневзвешенный курс по итогам аукциона устанавливается как значение цены, по которой может быть удовлетворен наибольший объем заявок, поданных в ходе аукциона. – Прим. ред.).

Говоря о тактике поведения в эти сложные дни, Андрей Чеботарев советует сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не скупать валюту на высоких значениях.

Ранее министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров заявил, что никакого дефолта из-за падения национальной валюты не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны квазигоссектора, ни со стороны банковского сектора.