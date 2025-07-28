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Финансы

Падение тенге – результат спроса на доллары в Казахстане: экономист объяснил "валютные качели" июля

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Судя по данным биржевых аналитиков, значительному ослаблению тенге к доллару в июле предшествовало заметное июньское оживление на валютном рынке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщает Zakon.kz.

Экономист Тулеген Аскаров отметил интересную тенденцию: на бирже сегодня наблюдается подъем, а в обменниках – спад.

Если в мае на спот-рынке доллара KASE майский объем торгов уменьшился по сравнению с апрелем на 13,4%, то за первый месяц лета сложился прирост на 2,5% до 5 млрд 115,6 млн долларов, в абсолютном выражении – на 123,5 млн долларов.

В годовом выражении (к прошлогоднему июню) увеличение оборотов на KASE выглядит более солидным – на 28,3% или 1 млрд 129,4 млн долларов.

Помимо доллара, объем торгов вырос в июне к маю по единой европейской (10,1% до 108,0 млн евро) и китайской (82,7% до 1 млрд 390,5 млн юаней) валютам, тогда как по российской валюте произошло снижение на 30,3% до 79 млрд 347,2 млн рублей.

"Кстати, последний результат является месячным минимумом текущего года, тогда как по юаню, напротив, был достигнут максимум".Тулеген Аскаров

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На спот-рынке в июне также велись торги парами "евро-доллар" (94,3 млн евро) и "доллар-юань" (468,8 млн долларов). В тенговом же эквиваленте общий объем сделок на спот-рынке KASE составил за июнь 3 трлн 617,3 млрд тенге с приростом к маю на 2,8%.

"По итогам же первого полугодия текущего года суммарный объем торгов в этом секторе KASE достиг 20 трлн 762,7 млрд тенге и увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 32,3%".Тулеген Аскаров

В секторе операций валютного свопа KASE объем сделок по американской валюте увеличился в июне по сравнению с маем на 13,3% до 10 млрд 102,4 млн долларов, в абсолютном выражении – на 1 млрд 187,5 млн долларов. Но в годовом выражении произошло снижение на 25,6%.

По российской валюте обороты на своп-рынке KASE составили за июнь в долларовом эквиваленте 2 млрд 662,1 млн долларов, единой европейской валюте – 1,6 млн долларов, паре "евро-доллар" – 49,9 млн долларов. Сделки же с юанем в этом секторе в текущем году не проводились.

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В тенговом эквиваленте общий объем сделок в этом секторе KASE составил за первый месяц лета 6 трлн 598,7 млрд тенге – на 20,0% больше по сравнению с маем, – резюмирует экономист.

При этом отметим еще одну интересную деталь. В мае 2025 года чистый спрос на наличную российскую валюту в обменных пунктах сильно ушел в минус и составил 35,7 млрд тенге. Это означает, что покупки со стороны самих обменников превысили объемы проданного клиентам как раз на эту сумму. Текущий отток рублей самый значительный с 2020 года.

Ранее мы рассказали, что нужно делать при резком скачке доллара.

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Андрей Зубов
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