Финансы

НДС в здравоохранении, когда платить и сколько: ответы на вопросы

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Комитете государственных доходов МФ РК ответили на наиболее актуальные вопросы, касающиеся уплаты НДС при импорте, производстве лекарственных средств и медизделий, а также на другие актуальные вопросы по НДС, сообщает Zakon.kz.

До 2026 года реализация и импорт сырья и материалов, предназначенных для производства лекарственных средств, освобождались от НДС. Освобождаются ли с 1 января 2026 года реализация и импорт сырья и материалов для производства лекарственных средств?

Положениями подпункта 33 статьи 394, а также подпунктов 10 и 10-1 пункта 1 статьи 399 Налогового кодекса, действовавшего до 1 января 2026 года, было предусмотрено освобождение от НДС при реализации и импорте сырья и материалов для производства лекарственных средств.

Аналогичные положения по освобождению от НДС реализации и импорта сырья и материалов, предназначенных для производства лекарственных средств, Налоговым кодексом, действующим с 1 января 2026 года, не предусмотрены.

Таким образом, Налоговым кодексом не установлены положения, предусматривающие освобождение от НДС сырья, материалов, оборудования, используемого для производства лекарственных средств.

Соответственно, импорт и реализация сырья, материалов, используемых для производства лекарственных средств, облагается НДС.

Введение разных ставок НДС в цепи реализации у одних плательщиков НДС повлечет увеличение дебетового сальдо из-за зачета НДС по ставке 16%, а реализации по ставке 5%, а у других плательщиков НДС, напротив, увеличится нагрузка по НДС, если приобретаются товары, работы, услуги по ставке НДС 5% с последующей реализацией по ставке 16%. Как относится НДС в зачет по товарам, работам, услугам при применении разных ставок НДС по приобретению и реализации? Необходимо ли вести раздельный учет?

С 1 января 2026 года пунктами 1 и 2 статьи 503 Налогового кодекса предусмотрены разные ставки НДС. Так, к облагаемому обороту по реализации и импорту лекарственных средств (за исключением в рамках ГОБМП, ОСМС, для лечения орфанных и социально значимых заболеваний) и медицинских изделий применяется пониженная ставка НДС с 1 января 2026 года – 5%, с 1 января 2027 года – 10%, если такие товары включены в Перечень лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств (постановление правительства от 31 декабря 2025 года).

Пунктом 1 статьи 480 Налогового кодекса установлены условия для отнесения в зачет суммы НДС покупателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком НДС. Кроме того, положениями пункта 1 статьи 210 Налогового кодекса предусмотрено обязательство по ведению раздельного налогового учета при совершении оборота по реализации в целях НДС с применением разных ставок.

Таким образом, если реализуемое медицинское изделие приобретено по ставке НДС 16% и используется для целей оборотов, облагаемых НДС по ставке 5%, то сумма НДС по такому медицинскому изделию подлежит отнесению в зачет в полном объеме (16%) с учетом применения метода отнесения в зачет и других условий для зачета НДС.

Если реализуемое медицинское изделие приобретено по ставке НДС 5% и используется для целей оборотов, облагаемых НДС по ставке 16%, то сумма НДС по такому медицинскому изделию подлежит отнесению в зачет в полном объеме (5%) с учетом применения метода отнесения в зачет и других условий для зачета НДС.

Если реализуемое медицинское изделие приобретено по ставке НДС 5% и используется для целей освобожденных оборотов, то сумма НДС по такому приобретенному медицинскому изделию отнесению в зачет не подлежит.

При этом по оборотам по реализации с применением различных ставок НДС налогоплательщик обязан вести раздельный налоговый учет.

Поликлиники являются соисполнителями по оказанию медицинских услуг в рамках ГОМБП И ОСМС. Подлежат ли освобождению от НДС обороты по медицинским услугам, оказываемым соисполнителями?

С 1 января 2026 года с учетом положений подпункта 28 статьи 474 Налогового кодекса оборот по реализации медицинских услуг, в том числе оказываемых в комплексе, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, в рамках ГОБМП и ОСМС либо для лечения орфанных и социально значимых заболеваний освобождается от НДС, если такие медицинские услуги включены в Перечень.

Кроме того, положения подпункта 28 статьи 474 Налогового кодекса применяются в том числе в отношении поставщика медицинских услуг, являющегося соисполнителем, при условии, что договор на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП или ОСМС прямо предусматривает оказание соответствующих медицинских услуг соисполнителем.

В случае отсутствия такого условия в договоре основания для применения освобождения от НДС в рамках ГОБМП или ОСМС по услугам, оказываемым соисполнителем, не возникают.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
