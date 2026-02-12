Реализация лекарственных средств, медицинских изделий и услуг: ответы на вопросы по НДС

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили на наиболее актуальные вопросы, касающиеся реализации лекарственных средств и медизделий и уплате НДС, сообщает Zakon.kz.

До 2026 года реализация ветеринарных средств препаратов освобождалась от НДС, предусмотрено ли такое освобождение в 2026 году?

Положениями подпункта 34 статьи 394 Налогового кодекса, действовавшего до 1 января 2026 года, обороты по реализации лекарственных средств, используемых в области ветеринарии, освобождались от НДС. Аналогичные положения Налоговым кодексом, действующим с 1 января 2026 года, не предусмотрены.

Таким образом, с 1 января 2026 года не предусмотрено освобождение от НДС реализации ветеринарных средств, соответственно, оборот по реализации их облагается НДС в общеустановленном порядке по ставке НДС 16%.

Реализация лекарственных средств в рамках ГОБМП освобождается от НДС, но на практике покупатель вправе приобрести лекарственные средства по сооплате по более высокой цене с возмещением части стоимости такого лекарства в рамках ГОБМП из бюджета. Облагается ли НДС такая сумма сооплаты?

С 1 января 2026 года освобождается от НДС реализация лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, включенных в Перечень лекарственных средств, утвержденный постановлением правительства РК от 31 декабря 2025 года.

Положениями Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Кодекс о здоровье) предусмотрено, что ГОБМП представляет собой объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств. При этом финансирование ГОБМП осуществляется за счет бюджета, а также может осуществляться за счет средств граждан при сооплате, осуществляемой в добровольном порядке.

Таким образом, исходя из понятия, установленного Кодексом о здоровье, ГОБМП предусматривает объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств, а сооплатой является оплата разницы в стоимости лекарственного средства и ГОМБП за счет бюджетных средств, осуществляемая покупателем на платной основе в добровольном порядке.

Соответственно, сооплата, осуществляемая добровольно покупателем на разницу в стоимости лекарственного средства и суммой возмещения в рамках ГОБМП, облагается НДС в общеустановленном порядке без применения освобождений.

Одним из условий для предоставления освобождения от НДС является наличие договора поставки лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, оформленный в соответствии с приказом министра здравоохранения.

На практике государственные закупки лекарственных средств производятся после фактического ввоза товаров, в связи с чем импортер не может применить освобождение от НДС непосредственно при импорте лекарственных средств, впоследствии реализуемых в рамках ГОБМП и ОСМС.

Одним из условий для предоставления освобождения от НДС, согласно Правилам, является наличие договора поставки лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС. При этом только договор поставки лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, оформленный в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 7 июня 2023 года, подтверждает, что реализация лекарственных средств производится в рамках ГОБМП и ОСМС.

Таким образом, в случае отсутствия договора поставки лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС при импорте лекарственных средств НДС на импорт подлежит оплате по ставке 5%, если такие лекарственные средства включены в Перечень лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств в соответствии с законодательством РК о социальной защите (Перечень лекарственных средств, облагаемых по 5%).

При этом если лекарственные средства не включены в Перечень лекарственных средств, облагаемых по 5%, то НДС на импорт подлежит уплате по ставке 16%.

Действительно ли налогоплательщики, оказывающие медицинские услуги, не являющиеся плательщиками НДС, должны выписывать ЭСФ?

С 1 января 2026 года у определенных категорий неплательщиков НДС возникает обязательство по выписке ЭСФ.

При этом в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса в данные категории вошли налогоплательщики, оказывающие медицинские услуги, по реализации лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств в соответствии с законодательством РК о социальной защите.