Хватает ли денег работающим казахстанцам – исследование

Все больше граждан РК работают сверх обычного графика, чтобы обеспечить себе приемлемый уровень жизни. Уже 156 тысяч занятых готовы брать дополнительные часы ради заработка, а еще почти 64 тысячи человек уже имеют подработку по вечерам, ночью или в выходные, сообщает Zakon.kz.

Работа есть, но она разная

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в экономике страны сегодня задействованы почти 9,8 млн человек. Из них работают более 9,3 млн. Безработных – около 448 тысяч, или 4,6%. Фактически работу имеют более 95% тех, кто выходит на рынок труда.

На первый взгляд ситуация выглядит устойчивой. Однако структура занятости показывает более сложную картину.

Основу рынка труда формируют наемные работники – 7,15 млн человек. Это люди, работающие в организациях и компаниях, получающие зарплату и социальные отчисления.

Одновременно 2,17 млн казахстанцев зарабатывают самостоятельно. То есть почти каждый четвертый занятый – самозанятый.

Разница между городом и селом существенная. В городах самостоятельно заняты 18% работающих. В сельской местности – уже 32%. Проще говоря, в селах каждый третий работает без классического работодателя и фиксированного оклада.

Такая занятость дает гибкость, но почти всегда означает меньшую стабильность доходов и более высокие риски.

Почему растет интерес к подработкам

Среди занятых 156 тысяч человек сообщили, что хотели бы работать больше времени за дополнительный заработок. Чаще всего речь идет о желании взять подработку в дополнение к основной работе. В среднем такие люди готовы отрабатывать еще около 14 часов в неделю.

Еще 63,7 тысячи казахстанцев уже имеют работу вне основного графика: кто-то трудится по вечерам, кто-то ночью, кто-то в выходные дни.

Это означает, что часть работающих фактически живет в режиме двух источников дохода. Примерно 2,4% занятого населения либо хочет дополнительную работу, либо уже имеет ее.

Сфера услуг – главный работодатель

70% всех занятых работают в сфере услуг. В промышленности и строительстве заняты около 19%, в сельском хозяйстве – порядка 11%. Среди женщин доля занятых в услугах превышает 80%. Среди мужчин – около 60%.

И вот это – очень важный момент. Получается, что доходы большинства казахстанцев напрямую зависят от внутреннего спроса – торговли, транспорта, логистики, общепита, медицины, образования, бытовых услуг. И когда потребительская активность замедляется, это сразу отражается на заработках людей.

Фото: Zakon.kz

Кто сегодня "держит" экономику

Основной массив занятых приходится на возраст 25-54 года. Именно эти группы формируют "скелет" рынка труда.

Молодежная безработица остается ниже общего уровня – около 3-4%. Это означает, что выпускники колледжей и вузов в целом находят работу. Но вопрос качества этой работы остается открытым.

Отметим, что в сельской местности отдельно выделяется группа людей, занятых в личных подсобных хозяйствах: около 234 тыс. человек производят продукцию исключительно для собственного потребления и продажи.

А вот удаленная работа не стала массовой. Дистанционно заняты 55,7 тыс. человек – меньше 1% всех работающих. Причем 44 тыс. из них – жители городов.

Что имеем в итоге? Казахстан вошел в 2026 год без кризиса занятости. Массовых увольнений нет, безработица остается низкой. Но одновременно растет другая проблема – недостаточность доходов от одной работы.

Все больше людей либо уже имеют подработку, либо готовы работать больше ради заработка. Это сигнал о том, что следующая ключевая задача для экономики – не просто создавать рабочие места, а повышать их качество и уровень оплаты.

