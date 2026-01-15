#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцы все чаще задумываются об уходе с работы

Фото: freepik
Зима традиционно считается "тихим" сезоном на рынке труда, однако именно в начале года многие соискатели начинают задумываться о смене работы. Так, в Казахстане прошел опрос среди более чем 1 300 жителей страны, чтобы понять, что стоит за подобными настроениями, сообщает Zakon.kz.

Что зимой чаще всего подталкивает к мысли о смене работы

Согласно результатам опроса, для 41% респондентов сезонность не играет никакой роли – желание сменить работу не связано с зимой.

При этом почти треть опрошенных (29%) воспринимают начало года как символ нового старта, а столько же признаются, что подводят итоги и приходят к мысли: "Я заслуживаю большего".

Еще 14% отмечают финансовое давление после праздников, а 11% – усталость и нехватку восстановления. На мотивацию также влияет короткий световой день, который снижает уровень энергии.

В какой момент появляется мысль "пора менять работу"

По данным опроса платформы hh.kz, почти половина соискателей (49%) признаются, что такие мысли возникают при постановке целей на год и переоценке карьерного пути.

Для 27% триггером становятся разговоры с руководством или конфликтные ситуации.

Еще 16% начинают задумываться о переменах, сравнивая себя с чужими успехами, а 9% – в конце рабочего дня, когда накапливается усталость.

Интересно, что главным фактором перехода от мыслей к активным шагам остается появление подходящих вакансий – об этом говорят 52% участников опроса.

Для 32% важно иметь четкую цель и понимание, куда и зачем двигаться дальше.

Еще 27% начинают действовать, достигнув личного предела терпения, а 25% – после осознания своей рыночной стоимости.

Также в отчете говорится, что большинство соискателей воспринимают смену работы как осознанное решение.

Так, 39% называют это рациональным шагом, а 37% – сочетанием эмоций и расчета. Лишь 15% признаются, что желание все поменять носит преимущественно эмоциональный характер.

Как казахстанцы ищут работу зимой

Зимой соискатели чаще придерживаются умеренной стратегии:

  • 46% откликаются выборочно, без спешки;
  • 23% просто мониторят рынок;
  • 17% сохраняют интересные вакансии "на потом";
  • активно ищут работу и ходят на собеседования лишь 15%.

Полностью выпадают из процесса поиска всего 8% респондентов.

В итоге эксперты пришли к таким выводам:

"Зимние размышления о смене работы чаще всего связаны не с сезоном, а с внутренней переоценкой целей и ожиданий. Для большинства казахстанцев это не импульсивное решение, а взвешенный процесс, основанный на анализе рынка, собственных возможностей и готовности к следующему шагу".


Кому в Казахстане работодатели готовы платить миллионные зарплаты

В 2026 году казахстанцев ждет непростой производственный календарь. Переносы праздничных дней на будни сократят количество рабочих смен, а отпуск в "короткие" месяцы грозит уменьшением зарплаты. В какой период лучше планировать отдых, чтобы сберечь свои финансы, в этом материале.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
