Когда могут пройти выборы депутатов Курултая, рассказал Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 19 февраля 2026 года прокомментировал вопрос о сроках парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что после прекращения полномочий Сената и Мажилиса в течение двух месяцев должны пройти выборы. "Это будет до 1 сентября и 1 сентября уже должен работать новый Парламент – Курултай... Мы в этом составе в соответствии с переходными положениями, если народ Казахстана поддержит проект новой Конституции, доработаем до 1 июля и дальше с 1 сентября начнет работать новый Парламент", – добавил он. Ранее Маулен Ашимбаев прокомментировал возможные кадровые решения после принятия новой Конституции.

