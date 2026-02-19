#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Политика

Когда могут пройти выборы депутатов Курултая, рассказал Ашимбаев

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 12:26 Фото: Zakon.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 19 февраля 2026 года прокомментировал вопрос о сроках парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что после прекращения полномочий Сената и Мажилиса в течение двух месяцев должны пройти выборы.

"Это будет до 1 сентября и 1 сентября уже должен работать новый Парламент – Курултай... Мы в этом составе в соответствии с переходными положениями, если народ Казахстана поддержит проект новой Конституции, доработаем до 1 июля и дальше с 1 сентября начнет работать новый Парламент", – добавил он.

Ранее Маулен Ашимбаев прокомментировал возможные кадровые решения после принятия новой Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ашимбаев прокомментировал слухи о возможном назначении вице-президентом
12:19, Сегодня
Ашимбаев прокомментировал слухи о возможном назначении вице-президентом
Ашимбаев прокомментировал слухи о внеочередных выборах в Парламент
13:44, 26 июня 2025
Ашимбаев прокомментировал слухи о внеочередных выборах в Парламент
Что даст казахстанцам безвиз с Китаем, рассказал Ашимбаев
15:28, 10 ноября 2023
Что даст казахстанцам безвиз с Китаем, рассказал Ашимбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов "дал возможность" Иэну Гэрри подраться с Исламом Махачевым
12:07, Сегодня
Шавкат Рахмонов "дал возможность" Иэну Гэрри подраться с Исламом Махачевым
Хоккеист "Барыса" рассказал, благодаря чему удалось взять очко у лидера КХЛ
11:47, Сегодня
Хоккеист "Барыса" рассказал, благодаря чему удалось взять очко у лидера КХЛ
Луиш Нани обратился к казахстанцам после трансфера в "Актобе"
11:30, Сегодня
Луиш Нани обратился к казахстанцам после трансфера в "Актобе"
Одна из сильнейших дзюдоисток Казахстана возвращается на международную арену
11:10, Сегодня
Одна из сильнейших дзюдоисток Казахстана возвращается на международную арену
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: