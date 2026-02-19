#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
489.3
578.94
6.38
Финансы

Инфляция в Казахстане пошла на спад, но не везде

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:01 Фото: pexels
Начало 2026 года принесло для экономики РК слабый, но важный сигнал – инфляция перестала ускоряться. Годовой рост цен замедлился до 12,2% против 12,3% в декабре. Однако это "средняя температура" по стране, а реальная картина сильно отличается в зависимости от региона, сообщает Zakon.kz.

Как следует из обзора Нацбанка Казахстана, замедление произошло в основном за счет продуктов питания. Годовая продовольственная инфляция снизилась с 13,5% до 12,9%. При этом цены на платные услуги остались на прежнем уровне – 12%, а непродовольственные товары, напротив, стали дорожать быстрее – 11,7% против 11,1% месяцем ранее.

Иначе говоря, еда дорожает чуть медленнее, но все, что связано с бытом, одеждой, техникой и ремонтом, продолжает ускорять инфляцию.

Региональная картина при этом крайне неравномерна. В одиннадцати регионах годовая инфляция замедлилась, в одном осталась без изменений и в восьми – ускорилась. Выше среднереспубликанского уровня рост цен сложился в восьми регионах.

Самый высокий показатель зафиксирован в Северо-Казахстанской области – 14,3%. В группу регионов с повышенной инфляцией также вошли Акмолинская, Павлодарская, Туркестанская области, область Улытау, Карагандинская, Алматинская и Мангистауская области.

В крупнейших городах ситуация выглядит спокойнее: в Алматы, Астане и Шымкенте годовая инфляция находится в районе 12%.

Разница между регионами во многом объясняется структурой потребления. Там, где сильнее дорожают продукты питания, инфляция почти автоматически оказывается выше средней.

Фото: Zakon.kz

Так, продовольственные товары в январе подорожали заметно сильнее общереспубликанского уровня в области Улытау – сразу на 16,2%, в Акмолинской области – на 15,3%, в Павлодарской – на 15,1%. Высокие темпы роста также зафиксированы в Астане, СКО и Мангистауской областях.

Это означает, что в ряде регионов именно корзина базовых продуктов остается главным источником ценового давления.

Одновременно практически по всей стране ускоряется рост цен на непродовольственные товары. В Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и областях Жетысу и Абай годовой рост цен на эту группу превышает 12–13%.

Речь идет о товарах, которые люди покупают регулярно, но не ежедневно – одежда, обувь, бытовая техника, товары для дома, стройматериалы. Их подорожание формирует ощущение "скрытой" инфляции: чек в магазине может расти не резко, но крупные покупки становятся ощутимо дороже.

Отдельный слой давления формируют платные услуги. В Северо-Казахстанской области они подорожали почти на 17% за год. Высокие темпы роста также зафиксированы в Карагандинской, Алматинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Это отражает рост стоимости аренды, медицинских услуг, ремонта, бытового сервиса и других рыночных услуг.

Фото: Zakon.kz

Если смотреть на краткосрочную динамику, в январе месячная инфляция по стране составила 1%. Наиболее заметный рост за месяц зафиксирован в ЗКО и области Улытау – по 1,4%, а также в Алматинской области – 1,3%.

Минимальные значения – около 0,8% – отмечены в Алматы, Акмолинской и Костанайской областях.

В сухом остатке начало 2026 года показывает следующую картину: инфляция в целом стабилизируется, но остается высокой и очень разной по регионам. Там, где сильнее дорожают продукты и услуги, давление на семейные бюджеты остается заметно выше среднего по стране.

Это и объясняет, почему ощущение роста цен у жителей разных областей сегодня столь различается, несмотря на формально одинаковый общереспубликанский показатель.

Ранее специалисты Нацбанка назвали главные причины инфляции в стране в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Названы главные причины инфляции в Казахстане
11:01, 18 февраля 2026
Названы главные причины инфляции в Казахстане
Инфляция в январе составила 12,2%: растут цены на топливо
13:05, 02 февраля 2026
Инфляция в январе составила 12,2%: растут цены на топливо
Инфляция в Казахстане: разные регионы – разные цены
14:16, 04 сентября 2025
Инфляция в Казахстане: разные регионы – разные цены
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
16:43, Сегодня
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
16:28, Сегодня
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
16:14, Сегодня
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
15:56, Сегодня
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: