Инфляция в Казахстане пошла на спад, но не везде

Начало 2026 года принесло для экономики РК слабый, но важный сигнал – инфляция перестала ускоряться. Годовой рост цен замедлился до 12,2% против 12,3% в декабре. Однако это "средняя температура" по стране, а реальная картина сильно отличается в зависимости от региона, сообщает Zakon.kz.

Как следует из обзора Нацбанка Казахстана, замедление произошло в основном за счет продуктов питания. Годовая продовольственная инфляция снизилась с 13,5% до 12,9%. При этом цены на платные услуги остались на прежнем уровне – 12%, а непродовольственные товары, напротив, стали дорожать быстрее – 11,7% против 11,1% месяцем ранее.

Иначе говоря, еда дорожает чуть медленнее, но все, что связано с бытом, одеждой, техникой и ремонтом, продолжает ускорять инфляцию.

Региональная картина при этом крайне неравномерна. В одиннадцати регионах годовая инфляция замедлилась, в одном осталась без изменений и в восьми – ускорилась. Выше среднереспубликанского уровня рост цен сложился в восьми регионах.

Самый высокий показатель зафиксирован в Северо-Казахстанской области – 14,3%. В группу регионов с повышенной инфляцией также вошли Акмолинская, Павлодарская, Туркестанская области, область Улытау, Карагандинская, Алматинская и Мангистауская области.

В крупнейших городах ситуация выглядит спокойнее: в Алматы, Астане и Шымкенте годовая инфляция находится в районе 12%.

Разница между регионами во многом объясняется структурой потребления. Там, где сильнее дорожают продукты питания, инфляция почти автоматически оказывается выше средней.

Фото: Zakon.kz

Так, продовольственные товары в январе подорожали заметно сильнее общереспубликанского уровня в области Улытау – сразу на 16,2%, в Акмолинской области – на 15,3%, в Павлодарской – на 15,1%. Высокие темпы роста также зафиксированы в Астане, СКО и Мангистауской областях.

Это означает, что в ряде регионов именно корзина базовых продуктов остается главным источником ценового давления.

Одновременно практически по всей стране ускоряется рост цен на непродовольственные товары. В Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и областях Жетысу и Абай годовой рост цен на эту группу превышает 12–13%.

Речь идет о товарах, которые люди покупают регулярно, но не ежедневно – одежда, обувь, бытовая техника, товары для дома, стройматериалы. Их подорожание формирует ощущение "скрытой" инфляции: чек в магазине может расти не резко, но крупные покупки становятся ощутимо дороже.

Отдельный слой давления формируют платные услуги. В Северо-Казахстанской области они подорожали почти на 17% за год. Высокие темпы роста также зафиксированы в Карагандинской, Алматинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Это отражает рост стоимости аренды, медицинских услуг, ремонта, бытового сервиса и других рыночных услуг.

Фото: Zakon.kz

Если смотреть на краткосрочную динамику, в январе месячная инфляция по стране составила 1%. Наиболее заметный рост за месяц зафиксирован в ЗКО и области Улытау – по 1,4%, а также в Алматинской области – 1,3%.

Минимальные значения – около 0,8% – отмечены в Алматы, Акмолинской и Костанайской областях.

В сухом остатке начало 2026 года показывает следующую картину: инфляция в целом стабилизируется, но остается высокой и очень разной по регионам. Там, где сильнее дорожают продукты и услуги, давление на семейные бюджеты остается заметно выше среднего по стране.

Это и объясняет, почему ощущение роста цен у жителей разных областей сегодня столь различается, несмотря на формально одинаковый общереспубликанский показатель.

